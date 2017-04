Dështim kuqezi, Milani fundoset nga Empoli

E do njeri vendin e gjashtë? Me sa duket, Interi jo, Milani as që bëhet fjalë! Dy skuadra milaneze duket se duan t’ia ngecin dikujt Europën, pasi nuk u interesoka fare kualifikimi në Europa League, ku do të nisnin ndeshjet që në verë.

Dje Interi u mund keqas në Firence, duke bërë një figurë të shëmtuar, por edhe Milani nuk mbetet pas, sepse sot u mund në “San Siro” nga Empoli, që triumfoi 2-1 dhe ka mbajtur larg Krotonen.

Duket sikur skuadrat e fundtabelës, Empoli e Krotone, janë transformuar në këto javë të fundit, sepse po ecin me ritëm fantastik, aq sa tashmë edhe Xhenoa duhet të shqetësohet.

Milani pësoi një gol në pjesën e parë, humbi një 11-metërsh me Suson, pësoi edhe të dytin dhe më pas shënoi një gol pa vlerë me Lapadulën, 18 minuta para fundit.

Rezultati favorizon Lacion, që triumfoi 6-2 ndaj Palermos, me ndeshjen që përfundoi që në minutën e 26-të, kur Lacio kryesonte 5-0!