Dervishi: Starova veç qahet, ka më të mirët!

Markoled Pashuku

Nuk pati asnjëherë pranverë, madje as një lule që të gënjente sado pak ardhjen e saj, në raportet e trajnerit të Partizanit Sulejman Starova dhe ish-drejtori të “demave të kuq” Dritan Dervishi. Marrëdhënia e tyre ishte një histori inati dhe kundërvënie, ndoshta prej saj u humb edhe titulli i sezonit të kaluar ku secili priste që t’i rrëshqiste këmba tjetrit për të kundërsulmuar te presidenti Demi. Barazimi i Partizanit me Vllazninë dhe për më tepër me një lojë të dobët është rasti i duhur për t’u hedhur në sulm. Dervishi ka për të gjithë nga stafi e deri te Cungu…

BARAZIMI ME VLLAZNINË – “Mendoj se për barazimin kanë përgjegjësi të gjithë nga lojtarët e deri te stafi teknik, por i shoh këta të fundit si fajtorët kryesorë. Partizani është një skuadër sulmuese me një trajner që mendon vetëm për mbrojtje. “Demat” për të dalë kampion duhet t’i mposhtin skuadrat me lojë dhe me gola”.

FJALËT E PARANDESHJES – “Skuadra e Partizanit ra pre e provokimeve të kundërshtarit gjatë javës dhe menduan se në Shkodër do të shkonin për turizëm”.

LOJA E DOBËT – “Partizani po vuan nga zgjedhjet e gabuara tekniko-taktike të stafit teknik. Po shoh ndryshime të shumta nga ndeshja në ndeshje. Tani edhe pozicioni i Trashit më kujton atë shpikjen e Fejzullahit, vitin e kaluar. Stafi i mirë vendos lojtarët në rolet e tyre, jo të bëjë shpikje. Pastaj, nga stoli hyn Bonifejs, që është lojtar për Kategorinë e Dytë”.

TITULLI – “Presidenti Demi e ka ndërtuar për kampion skuadrën, por duhet të ketë edhe stafin me mentalitetin e tij. Të mos merren me arbitrat, me FSHF-në, apo t’u dalë punë edhe me trajnerin e Shqipërisë De Biazi. Gjyqtarët gabojnë, por “demat” nuk duhet të gjejnë justifikimet te arbitrat, apo te shiu, etj, etj.”.

CUNGU – “Nëse Partizani merr Cungu do të bëjë një goditje të mirë, pasi është një trajner me moral të pastër dhe i përgatitur nga ana profesionale. Ai është ideal për “demat”. Cungu i përket brezit të ri të trajnerëve që ka lindur tashmë në Shqipëri që punojnë me pasion dhe pastërti, jo për një rrogë apo për të pritur pensionin”.

RIKTHIMI – “Jam mirë te Hellas Verona dhe po ndjekim objektivin për ta ngritur në Seria A. Në Shqipëri kam oferta, por nuk e mendoj njëherë rikthimin, pavarësisht se kam një ëndërr për të realizuar…”.

ARBITRAT – “Gjyqtarët gabojnë si në favor si kundër, prandaj nuk mendoj se janë ato përcaktues. Duhet të kuptojmë se nuk e përcakton FSHF kampionatin, por janë ekipet në fushën e lojës”.