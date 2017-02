Dervishi: Partizani favorit, por në derbi Tirana i harron problemet

Ish-drejtori i Partizanit, Dritan Dervishi, ka folur në një intervistë për gazetën “Sport Ekspres” në lidhje me derbin me Tiranën. Ai beson se të kuqtë me ndihmën e tifozerisë së tyre, por duke besuar edhe te vlerat e grupit të kuq do ta kalojnë me sukses këtë sfidë pa harruar edhe problematikat që ka Tirana në ekip dhe me tifozët. Dervishi shpreson që tifozët bardheblu të kthehen në stadium në mënyrë që edhe derbi të ketë edhe atë bukurinë e ndeshjeve të fundit ku atmosfera ka qenë shumë e zjarrtë.

Derbi – “Mendoj se do të jetë një ndeshje e luftuar, pavarësisht problemeve të Tiranës. Janë 90-minuta dhe gjithçka mund të ndodhë. Ndeshje të tilla nuk kanë nevojë shumë për motivim nga trajnerët, pasi lojtarët përgatiten vetë në aspektin psikologjik. Mendoj se do të shijojmë një ndeshje të bukur”.

Favoriti – “Partizani vjen më i favorizuar nisur nga ekipi, por edhe tifozeria. Ekipi i të kuqve është më i fortë se bardheblutë, ndërsa me ndihmën e mbështetësve të mrekullueshëm të tyre bëhen akoma më të fortë. Tirana pa tifozeri mendoj se do të vuaj jo pak në këtë sfidë. “Demat” duhet të fitojnë këtë takim”.

Partizani –“Të them të drejtën nuk më ka pëlqyer loja e skuadrës së Partizanit pas merkatos së janarit. Prisja që pas ndeshjeve miqësore të bënin më mirë. Mendoj se merkatoja e janarit nuk ka qenë e mirë dhe këtë po tregohen edhe në rezultate. Ndeshjet me Luftëtarin dhe me Teutën, por dhe fitorja e vuajtur me Vllazninë vunë në pah problemet dhe lojën e dobët të skuadrës. Shpresoj që Partizani të gjej ritmin gjatë rrugës, pasi në këtë mënyrë nuk ka asgjë në vijë sidomos nëse duan të fitojnë titullin kampion”.

Tifozeria – “Vitet e fundit, bukuria më e madhe e derbit kanë qenë tifozët e të dyja skuadrave. “Guerrilsat” e di se do të jenë të zjarrtë, por shpresoj që të jenë të shumtë në numër edhe bardheblutë, pasi në këtë mënyrë do të ketë më shumë bukuri edhe loja edhe më spektakël për këtë ndeshje që shpresoj të jetë reklamë e mirë e kampionatit tonë”.