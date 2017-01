Dermakun e duan të gjithë, Askoli më pranë

Kastriot Dermaku nuk ia doli në Serinë A me Empolin, duke mos luajtur fare në pjesën e parë të sezonit të shkuar, por vlerën e tij vazhdon ta tregojë kudo ku luan. U huazua te Pavia në pjesën e dytë të sezonit të shkuar dhe aktualisht është në huazim te Lukeze, ku sërish është ndër pikat kyçe, ndaj tashmë në horizont është Seria B, ku Dermaku nuk ka luajtur kurrë. Qendërmbrojtësi 25-vjeçar kërkohet nga Askoli, Entela, Ternana e Frozinone, me Askolin që është më këmbëngulës dhe ka nisur bisedimet me Empolin. Megjithatë, Dermaku është në huazim deri në fund të sezonit në Luka dhe Lukeze nuk e lëshon që në janar pa marrë një dëmshpërblim.