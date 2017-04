Derbi të premten, java mbyllet me betejën e Durrësit

Java e 31-të në Kategorinë Superiore do të nisë të premten, me derbin e kryeqytetit mes Tiranës e Partizanit. Bardheblutë kërkojnë një fitore që do të vlente sa një sezon i tërë, për shumë arsye, por Partizani niset favorit, pasi është dukshëm superior në çdo drejtim këtë sezon.

Vllaznia do të marrë 3 pikë të lehta kundër Korabit të shtunën, por sytë do të jenë në Kukës, sepse kryesuesit presin Laçin dhe është një ndeshje mjaft e ndërlikuar. Laçi ka krijuar shpesh problem për verilindorët dhe kërkon pikë mbijetese, ndaj sfida do të ndiqet me interes shumë të madh nga thuajse gjithë Superiorja.

Të dielën në Gjirokastër do të zbresin në fushë kampionët në fuqi të Skënderbeut, që pas triumfit në Laç po besojnë gjithnjë e më shumë te titulli, por është e qartë që në Gjirokastër nuk do ta kenë të lehtë, kundër një rivali që luan futboll të shkëlqyer.

Në mbrëmjen e së dielës në Durrës luhet një finale mbijetese, mes Teutës e Flamurtarit. Vlonjatët kërkojnë fitoren e tretë rresht, por edhe barazimi është si fitore, ndërsa Teuta, pas shëtitjes ndaj Partizanit, e ka të qartë se tashmë nuk mund të luajë me zjarrin dhe i duhet fitore qetësie.