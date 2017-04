Derbi, sot për nder e titull

Kush është klubi më i madh i kryeqytetit? Në krahun bardheblu me krenari të thonë: 24 kampionatet tanë t’i shohin me dylbi ata nga krahu tjetër. Në krahun e kuq përgjigja është e thjeshtë: kemi munguar për dy dekada për probleme që nuk kanë lidhje vetëm me futbollin, por ja ku jemi kthyer, po luftojmë për titull, ndërsa ata po bien nga kategoria pa i luftuar askush. Po një tifoz asnjëanës, si e sheh sot derbin? Nëse nuk është tifoz i Skënderbeut a Kukësit, me siguri do të thotë: të shohim spektakël, në fushë e në tribuna, pastaj të fitojë kush të mundet.

Renditja dhe sezoni aktual thotë që Partizani është favorit i madh, por a nuk ishin këto dy skuadra edhe në 3 përballjet e mëparshme të këtij sezoni? Derbi është ndryshe, nuk vlen shumë logjika, nuk vlen shumë cilësia e skuadrave në fushë, edhe pse 12 ndeshje rresht pa humbje i japin zemër Partizanit, me të drejtë. Edhe vetë Josa, realist, e pranon se rivali i sotëm qëndron më lart, në shumë drejtime.

Dikush, me të drejtë, do të kujtojë ekuilibrin total të dy përballjeve të para të këtij sezoni, dy barazime 0-0, që në fakt ishin të bukur për t’u parë, aq sa në derbin e dytë, atë që u ndërpre nga dritat, Tirana nuk ishte aspak inferiore ndaj Partizanit, përkundrazi. E megjithatë, ka disa muaj që “lodra” e Josës është prishur, mbi të gjitha për një arsye të madhe: konflikti i hapur me tifozët “e thekur”, ata që realisht e mbajnë gjallë stadiumin, sepse fatkeqësisht, në Shqipëri tifozët e thjeshtë dhe jo të organizuar në grupime nuk para e kanë me qejf të brohorasin për 90 minuta. Ndonjë sharje, ndonjë ofendim nëpër dhëmbë, pak sekonda festë kur shënohet goli që shpreson dhe kaq. “Selman Stërmasi” është bërë memec prej kohësh dhe skuadra e ka ndjerë shumë krisjen, që u bë e pameremetueshme pas marrëveshjes me Partizanin për përdorimin e stadiumit dhe pas pushimit të “Skënder Halilit” nga tifozë të irrituar, me disa prej të cilëve i zbrazën nervat mbi futbollistët, duke mos parë ndonjë rrugë tjetër në atë moment.

Viti 2017 e sheh Tiranën në rolin e Davidit, një skuadër e vogël, që lufton për mbijetesë, që ka humbur edhe disa lojtarë me paga “të rënda” në janar dhe si pa dashje ka kthyer sytë nga të rinjtë. Janë të talentuar, disa prej tyre duken me të ardhme shumë premtuese, por po flasim për Tiranën, klub me fanellë shumë të rëndë, që i ka pasur gjithmonë disa figura qendrore në skuadër, si liderë në fushë e jashtë saj. Tani këto figura mungojnë, edhe Gentian Muça është i dëmtuar, ndërsa nga afrikanët, hiq Mervejl, asnjëri nuk duket në nivelin e Tiranës.

Në krahun tjetër, Partizani sa vjen e bëhet më hijerëndë. Ka një president ndryshe nga Halili, sepse me Demin tifozët nuk bëjnë dot lojëra. Klubi administrohet me dorë të hekurt nga bosi, që në fakt ka hedhur shumë para, ndoshta edhe ka shpërdoruar, për një titull që mungon prej një përjetësie. Ai klubi për të cilin na këputej shpirti deri para pak vitesh, sepse lundronte në kategoritë e ulta dhe ishte në prag të zhdukjes, tashmë është bërë i frikshëm, po ndërton stadiumin e vet, ka në përbërje lojtarë të nivelit të lartë, që kërkohen nga shumë klube të huaj, por edhe një tifozeri të respektueshme, që në fakt nuk e ka braktisur kurrë klubin e kuq, por tashmë numri i tifozëve është shtuar ndjeshëm dhe dihet që një stadium i mbushur jep një marsh më shumë. Partizani është kthyer në Golia, sidomos në kryeqytet, sepse pas rrënimit të Dinamos, po kthehet në “diktatorin” e kryeqytetit. Nuk e ka për herë të parë, edhe kur u themelua pati një dekadë të artë në përballjet me Tiranën, por ishin kohëra të tjera.

Tani është koha e Ekubanit me shokë, është edhe koha e Luçiano Moxhit, që krejt papritur gjen punë te Partizani. Në Itali i kanë hequr vizë, por në Shqipëri do të ndërtonte një perandori nga hiçi, nëse e merr seriozisht, ndaj edhe në këtë aspekt Tirana e sheh me zili rivalin e përjetshëm.

E megjithatë, derbi mbetet derbi, hallet lihen mënjanë, kryeqyteti do të ndizet edhe një herë, pavarësisht se “Fanatics” nuk do të jenë në stadium. Mungesë e madhe, minus i jashtëzakonshëm për Tiranën, por thonë se Davidi e ka mundur një herë Golian, ndaj edhe Tirana nuk ka arsye pse të mos besojë sot. Ndoshta drita në fund të tunelit do të duket sot për bardbeblutë, edhe pse ëndrra e Partizanit për titull duket tepër e bukur për t’u prishur. Gjithnjë nëse Kukësi e Skënderbeu janë dakord…