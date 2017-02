Derbi, Policia paralajmëron arrestime

Uniformat blu, pas ngjarjeve në çdo derbi mes dy tifozerive të Tiranës dhe Partizanit, kanë identifikuar tifozët e dhunshëm dhe nëse deri ditën e derbit kryejnë veprime jashtë normales, ata do të arrestohen. Burime pranë policisë dhe dy klubeve kanë bërë me dije se shumë tifozë të dhunshëm, sidomos në derbi, janë identifikuar gjatë vitit të fundit. Prej kohës dhe gjatë zhvillimit të ndeshjeve ata po mbahen nën mbikëqyrje. Deri në prag të derbit, nëse ndonjëri prej tifozëve apo grupimesh tifozësh do të bëjnë, apo do të organizojë ndonjë veprim të paligjshëm që dëmton veten dhe të tjerët do ta pësojnë rëndë. Çdo tifoz i dhunshëm do të arrestohet dhe nuk do t’i shpëtojë procedimi penal apo burgut. Shumë të tjerë mund të mos lejohen të futen në stadium.

Pozicionimi

Që tani dy skuadrat kanë filluar që të diskutojnë ku do të pozicionohen tifozëritë. E sigurt është që në takimin Partizani-Tirana tifozëria bardheblu do të qëndrojë në D2. Në “karshinë” e “Selman Stërmasit” do të ketë një ngushtim të vogël për të kuqtë, pasi do të ketë një kordon sigurie. Pjesa tjetër e stadiumit do të ndahet nga klubet. Gjithsesi, palët duhet të zyrtarizojnë qëndrimin në tribunat e “Selman Stërmasit”.