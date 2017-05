Dënimi i Lamçes revolton Luftëtarin, që paraqet pamjet filmike

Gjashtë ndeshje pezullim për Eri Lamçen: ky ishte vendimi i marrë sot nga Komisioni i Disiplinës në FSHF, pas sherrit masiv në fund të ndeshjes Luftëtari-Teuta. Goli i shënuar në minutën e 96-të nga Teuta u pasua me një grindje masive pas fishkëllimës finale, aq sa nuk u mor vesh më se cili lojtar mund të kishte goditur apo ofenduar i pari.

Megjithatë, duket se Komisioni i Disiplinës ka pasur pamje të tjera, ose është bazuar te raporti i arbitrit dhe vëzhguesit të ndeshjes.

Gjithsesi, një vendim i tillë ka irrituar pa masë Luftëtarin, që ka reaguar në faqen e vet zyrtare në Facebook, duke protestuar ashpër dhe duke e konsideruar një sulm të radhës ndaj klubit gjirokastrit.

“SKANDAL!!! Tani njoftohemi nga FShF se futbollisti ynë Eri Lamçja është dënuar me gjashtë ndeshje pezullim për sulm ndaj kundërshtarit. Sulmi ndaj Luftëtarit vazhdon. Klubi ynë do te apelojë edhe me pamje filmike këtë rast për të publikuar faktin e pakundërshtueshëm se lojtaret tanë janë provokuar dhe fyer nga stafi i KF Teutës”.