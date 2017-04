Dënimet e arbitrave, vetëm Meta arbitroi fundjavën e shkuar

Anton Cicani

Nuk do të tolerojmë më asnjë gabim dashakeqës në këtë fund sezoni në kampionat dhe mund të ketë edhe dënime të rëndësishme. Në sintezë është ky mesazhi që ka dhënë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, në konferencën për shtyp të mbajtur në Akademinë e Arbitrimit, gjatë prezantimit të kësaj nisme, në Elbasan. Një mesazh që duhej të merrej si “kërcënim”, por që ndoshta s’është kuptuar mirë edhe nga vetë protagonistët, pra xhaketat e zeza. E ndërsa në fundjavën që sapo u mbyll, pretendimet janë zhdukur si me magji (sepse në fakt të tre ndeshjet e pretendetëve për titull janë mbyllur me goleada dhe pa asnjë polemikë), ka ende diçka për të sqaruar. Ose ligji është i barabartë për të gjithë, ose për disa funksionon dhe disa të tjerë jo. Kridens Meta, arbitri i akuzuar zyrtarisht nga klubi i Partizanit për sfidën e përpara një jave, në “Loro Boriçi”, ndaj Vllaznisë (episode e dyshimta, si penallti e mohuar apo goli i Hebajt në pozicion të parregullt), në vend që të dënohej për një turn (pra, një javë), është dërguar në Kategorinë e Parë dhe, më saktësisht, në Peqin, në një ndeshje, Shkumbini-Lushnja, që megjithatë ka krijuar jo pak fërkime për një 11-të metërsh të dhënë në favor të ekipit lagunar. Por, kjo është një histori tjetër, pasi fakti është vetëm një: cili është imuniteti i këtij arbitri që nuk është përzgjedhur apo lënë pushim si kolegët e tij, Andi Koçi dhe Lorenc Jemini, për episode në sfidën Kukësi-Vllaznia dhe Partizani-Luftëtari. Në një anë skuadra verilindore, për një penallti të mohuar, ndërsa në tjetrën gjirokastritët, për penalltinë në favor të kryeqytetasve dhe për kartonin e kuq në dëm të bluzinjve. Madje, burime pranë gazetës bëjnë me dije se Meta do të drejtonte edhe në Durrës, sfidën e gjysmëfinales së kthimit Teuta-Skënderbeu, por duke qenë se nga korçarët është shpallur “non grata”, është hequr në fund.

Ndërkohë, nuk dihet nëse mospërzgjedhja e Koçit dhe Jeminit do të vijojë edhe fundjavën në vazhdim, apo do të rikthehen në detyrë, për t’iu rikthyer thënies së vjetër “shumë zhurmë për asgjë”.

Aludimet

Heqja e stemës, “përralla me mbret”

Dënimi i Andi Koçit pas sfidës Kukësi-Vllaznia u shoqërua edhe më një lajm se pritej t’I hiqej edhe stema e UEFA-s, por kjo ishte dhe do të jetë një “përrallë me mbret”. Burime të sigurta të gazetës “Sport Ekspres” bëjnë me dije se arbitrat do të rikthehen të gjykojnë normalisht pas dënimit të dy javëve, që në të vërtetë nuk është as dënim zyrtar, por thjesht një kërkesë e drejtuesve të lartë të federatës për të mos krijuar aludime dhe zhurmë të mëtejshme në këtë pikë të kampionatit.

Jeminit iu ndalua Luksemburgu, e zëvendësoi Jorgji!

Sipas paktit mes federatës luksemburgeze dhe asaj shqiptare për shkëmbim eksperiencash në fushën e arbitrimit, këtë fundjavë u bënë edhe ndërrimet në fjalë, teksa në Vlorë, për sfidën Flamurtari-Vllaznia arbitroi luksemburgezi Sven Bindels, ndërsa në Luksemburg udhëtuan Enea Jorgji, Ilir Tartaraj dhe Redian Dobruna, për të drejtuar sfidën e mesit të renditjes, mes Petanje dhe Mondorfit. Sfidë e mbyllur me rezultatin 2-1 për vendësit. Madje, Jorgji nuk ka kursyer të tregojë kartonin e kuq për lojtarin e ekipit vendas, gjermanit Bajer (minuta 40-të), pas dy të verdhash. Po për vendësit, Jorgji ka akorduar edhe një penallti në minutën e 25-të. Por, ka një kuriozitet në lidhje me këtë sfidë, zbuluar nga “Sport Ekspres”. Në Luksemburg duhet të kishte udhëtuar Lorenc Jemini, por arbitri ndërkombëtar është lënë pushim dhe si “dënim”, nuk ka shkuar në Luksemburg për të arbitruar. Do të jetë për një herë tjetër.