Dëmtime, rikthime dhe spastrim të huajsh, Vllaznia përgatit finalen kundër Luftëtarit

Shtubina e Bakaj kthehen në formacionin titullar, por nuk ka qetësi për Armando Cungun. Lista e mungesave mbetet e gjatë, është dëmtuar edhe Gocaj, ndërsa i pafati Antonio Marku është operuar. Të huajt dalin jashtë planeve…

Bardulla dhe Gocaj, në infermieri

Për sfidën e sotme ndaj Luftëtarit, Cungut do t’i duhet të bëjë ndryshime në formacion, të diktuara nga rikthimet dhe dëmtimet. Pozitiv është fakti që dy mbrojtësit e krahut, Gurishta dhe Pjeshka, kanë shlyer dënimin me tre kartonë të verdhë dhe janë të gatshëm për teknikun Cungu. Për arsye dëmtimi, krahas Gocajt të lënduar në shpatull, mungon edhe mesfushori Bardulla.

Agoviç dhe Cicmil, jashtë 18-shes

Ashtu siç kishte deklaruar më parë, për shkak të pakënaqësive në rendimentin që kanë dhënë në shërbim të ekipit, dyshja malazeze e Vllaznisë nuk është pjesë e 18-shes së kuqebluve. Tekniku Cungu e ka thënë prerë dhe kështu ka ndodhur për ndeshjen e sotme. Në fakt, mbrojtësi Cicmil është i ndëshkuar me karton të kuq dhe nuk mund të luajë me Luftëtarin, ndërsa për portierin Agoviç penalizimi ka ardhur këtë javë. Vendin e tij në 18-she e ka zënë portieri Alen Sherri, i cili mbrëmë është bashkuar me skuadrën kuqeblu në grumbullim.

Operohet Antonio Marku

Problemet me meniskun e gjurit të djathtë, që e kanë lënë jashtë fushës së futbollit për javë të tëra, e kanë detyruar mbrojtësin Antonio Marku t’i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale. Lajmi bëhet i ditur nga drejtuesit e Vllaznisë, që sqarojnë se operacioni është mundësuar nga klubit kuqeblu, në bashkëpunim me kompaninë “Sigal”. Operacioni është kryer në spitalin italian “Salus”, me një teknikë bashkëkohore nga ortopedi Diego Gineli. Pas një periudhe njëmujore, futbollisti pritet të jetë i gatshëm të stërvitet me ekipin. Marku numëron 108 ndeshje në Superligë, ku përpos Vllaznisë, ka luajtur edhe me Dinamon, Laçin dhe Kukësin, ndërkohë që ka qenë pjesë e ekipeve kombëtare të moshave.

Formacioni i mundshëm i Vllaznisë

Selimaj – Gurishta, Bicaj, Vrapi, Pjeshka – Tafili, Krymi, Kruja – Çinari, Shtubina – Bakaj