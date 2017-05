Demollari, golashënuesi më i mirë në sezonin debutues rumun!

Gjatë gjithë historisë, shqiptarët që kanë luajtur në Rumani mund të numërohen me gishtat e dorës, edhe pse mjafton një emër dhe mbiemër për të vendosur një rekord dhe për të qenë pjesë e historisë. Po flasim për Sulejman Demollarin, që ka veshur fanellën e Dinamo Bukureshtit dhe që ishte ai nismëtari i cili i dha mundësi Elis Bakajt që të vishte fanellën e kësaj skuadre. Në një klasifikim të përpiluar nga gazeta rumune “gazeta”, mbi debutuesit (sezoni i parë në Rumani) e huaj dhe golat e shënuar, ish-mesfushori i Dinamos dhe kombëtares së Shqipërisë mban vendin e parë, me 18 golat e realizuar në sezonin 1991-1992, kur sapo ishin hapur kufinjtë pas diktaturës komuniste. Në 30 ndeshje, ai shënoi 18 gola, teksa pas vjen Spadasio i Rapid Bukureshtit me 16 gola dhe Bokila i Petrolul Ploieshtit po me aq.

Renditja

Demollari (Dinamo Bukureshtit) 18 gola

Spadasio (Rapid Bukureshti) 16 gola

Bokila (Petrolul Ploieshti) 16 gola

Hamza (Petrolul Ploieshti) 12 gola