Demi mesazh Tiranës: Na lejoni të luajmë në “Selman Stërmasi”!

Presidenti i Partizanit, Gaz Demi, foli dje për emisionin “Rubrika Sportive” në TVSH, duke prekur tema të ndryshme, nga afrimet e janarit e deri te fondi i dhënë nga FSHF për dy fusha.

“Nuk jam 100% i kënaqur me skuadrën, pasi ende nuk është aty ku e presim të gjithë në vendin e parë. Gjithsesi, me atë çka ekipi po tregon përgjatë përgatitjeve që po zhvillon në Antalia, mendoj se do të përligjë pjesën e mbetur të kampionatit objektivin final, rrugën drejt titullit kampion. Kemi afruar në skuadër një lojtar të spikatur që ka treguar vlera në kampionatin tonë, Marko Cetkoviç. Që në debutim ndaj Gabalas, edhe pse udhëtoi për tërë natën, ai spikati me paraqitjen e tij dhe mendoj se do të ketë padiskutim një vend titullari në skuadër.

“Për sa i përket merkatos, mendoj se mund të ketë 1 ose 2 përforcime, por emra nuk mund të përmend, ndërsa largimet nuk i mendojmë. Pavarësisht ofertave që kanë ardhur në adresë të lojtarëve tanë të talentuar, stafi ka menduar që këtë vit të ruajmë grupin për të synuar titullin kampion. Mendoj se këtë vit padiskutim do të shpallemi kampion, por tashmë është fusha, puna e stafit dhe skuadra ajo që duhet të konkretizojë këtë objektiv, sepse edhe kushtet nuk i mungojnë.

“Për sa u përket fondeve të akorduara nga UEFA, të cilat kalojnë nëpërmjet Federatës tonë, janë financa të vitit të kaluar dhe të këtij sezoni të cilat i takojnë Partizanit dhe do të jenë pjesë e investimeve në ndërtimin e Akademisë së Futbollit, e cila nuk do të jetë thjesht një shkollë futbolli, por edhe edukimi për të gjithë brezat. Kjo Akademi sportive që po ndërtojmë do të jetë ndër më të mirat në Ballkan. Ndërsa sa i përket investimit prej 150 mijë euro nga ana e FSHF-së, më duhet të them që ajo është një shumë mjaft e vogël, që unë nuk e konsideroj fare pasi nuk më ndryshojnë ndonjë gjë të madhe aq para.

“Në fund, pres një përgjigje nga klubi Tirana dhe Bashkia që në gjysmën e dytë të kampionatit t’i luajmë ndeshjet në stadiumin ” Selman Stërmasi “. Besoj se do të gjejmë gjuhën e përbashkët pasi edhe drejtuesit e klubit të Tiranës do ta mirëkuptojnë kërkesën tonë”.