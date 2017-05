Demi bën për “ujë të ftohtë” drejtuesit

Një ëndërr e së shkuarës, një ëndërr që vazhdon! Ky është slogani i tifozerisë së Partizanit në kërkim të titullit kampion që mungon prej 24 vitesh, kalvari i gjatë i vuajtjeve nuk ka marrë fund as këtë sezon, pasi me shumë mundësi “demat” nuk do të prekin trofeun. “Iku edhe një vit”, – llomotitin nëpër gojë, e madje as fitoret ndaj Tiranës nuk mjaftojnë më për të rikthyer buzëqeshjet e tyre, mbase rënia e bardhebluve do t’i bëjë të zbardhin dhëmbët, por shtëpia nuk mbahet me miell hua… Këtë e dinë mirë edhe drejtuesit, por edhe vetë presidenti i klubit Gaz Demi. Barazimi ndaj Flamurtarit ka irrituar së tepërmi numrin një të klubit që nuk është i kënaqur aspak me ecurinë e skuadrës dhe ka kërkuar një mbledhje me bordin drejtues të ekipit të tij, e cila është zhvilluar ditën e djeshme.

TAKIMI – Numri një i klubit Gaz Demi ka mbledhur drejtuesit e tij ditën e djeshme pas barazimit në Vlorë me Flamurtarin. Burime të sigurta pranë klubit të kuq bëjnë të ditur se Demi ka kërkuar mbledhje urgjente me trajneri Sulejman Starova, drejtorët Genc Tomori dhe Edmond Haxhija gjithashtu edhe sekretari i përgjithshëm Gerald Burba. I pranishëm ka qenë edhe këshilltari italian i presidentit Luçiano Moxhi.

DISKUTIMET – Burime të besueshme pranë të kuqve bëjnë me dije se takimi mes palëve ka qenë i zgjatur në orë dhe diskutimet kanë qenë të ashpra. Numri një i klubit ka ngritur tonet dhe ka pasur pakënaqësi ndaj stafit të tij. Ai i ka kërkuar llogari atyre për ecurinë negative të klubit, rezultatet jopozitive. Presidenti ka pasur kritika edhe për deklaratat, ndoshta të tepruara, por edhe për merkaton që nuk ka qenë më e mira e mundshme.

BONIFEJS – Numri një i klubit ka kërkuar llogari edhe për afrimin e Metju Bonifejsit. Sulmuesi nuk ka bindur dhe presidenti Demi është i mendimit se ka qenë një lëvizje e gabuar. Në fakt, kjo ka qenë një lëvizje që ka pasur vendimin unanim të të gjithë drejtuesve. Në momentin që u është kërkuar llogari për këtë afrim, zyrtarët e kuq kanë kaluar topin sa në njërin krah në tjetrin, duke kërkuar mbështetjen e njëri-tjetrit.

MOXHI – “Sport Ekspres” e paralajmëronte dhe i mëshonte idesë se këshilltari i presidentit Demi, Luçiano Moxhi tashmë ka marrë “frenat” e ekipit, por shkrimet e gazetës u cilësuan si dashakeqe. Gjithsesi, edhe në mbledhjen e djeshme, Moxhit i është deleguar më shumë forcë dhe ka marrë në dorë merkaton e “demave”. Çështja kryesore që i është besuar, gjetja e një trajneri të ri!

PARTIZANI – Mbledhja me presidentin Demi ka tronditur jo pak edhe protagonistët e “demave”. I kontaktuar nga “Sport Ekspres”, drejtori Genc Tomori nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje. “Nuk dua të jap asnjë koment për takimin, mbase nesër (sot). Gjithë të mirat”, – ka përfunduar shkurt ai. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe drejtori sportiv Edmond Haxhija që nuk është përgjigjur pas tentativës për t’u lidhur me të.