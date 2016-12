“Demat” provojnë për Ekubanin, Kievo: Flasim në shkurt!

“Ekipi varet nga Ekubani, pasi është një ndër lojtarët më të mirë të skuadrës”, – ishte fjalia e trajnerit Sulejman Starova në një nga deklaratat e tij pas ndeshjeve të kampionatit. Një fjali që nuk gjen kundërshti në asnjë nga hallkat e Partizanit. Klubi i kuq dhe tifozët janë të dashuruar me sulmuesin e huazuar nga Kievo dhe nuk përjashtohet mundësia që ganezi të jetë edhe kërkesa e tyre për Babagjyshin e Vitit të Ri. Një dhuratë shumë e kushtueshme, por një element shumë i mirë për fitimin e titullit kampion.

Ideja e “demave” për blerjen e Kaleb Ekubanit është raportuar edhe më parë nga gazeta “Sport Ekspres”, që ka paraqitur edhe idenë e klubit për formulën që kanë dashur të përdorin. Megjithatë, tashmë duket se ideja ka mbetur në letrat e zyrave të kryeqytetasve, pasi gjithçka është pezull dhe është shtyrë për më vonë.

Të kuqtë kanë kërkuar hapjen e negociatave, por përgjigjja e Kievos ka qenë e qartë dhe e prerë: Flasim në shkurt!

Bisedimet – Skuadra e Partizanit ka pasur kontakt me ekipin e Kievos për blerjen përfundimtare të Ekubanit në fund të sezonit. Logjistika e “demave” i ka pasur idetë e qartë dhe ofertën për klubin italian në lidhje me sulmuesin ganez. Kjo ofertë ka qenë e mirëmenduar që të mos rëndojë edhe buxhetin e të kuqve. Vlera e kartonit të 22-vjeçart nuk është e llahtarshme, pasi ganezi vlerësohet me 175.000 euro sipas portalit “Transfermarket”.

Propozimi – Partizani i ka propozuar ekipit italian të Kievos që të jenë bashkëpronarë në kartonin e Ekubanit, një metodë jo pak e njohur tani në botën e sportit. Të kuqtë i kanë propozuar blerjen në masën e 70 për qindve të kartonit të sulmuesit dhe italianët të kenë në pronësi 30 për qindëshin e mbetur.

Përgjigjja – Korrespondenca ndërmjet dy klubeve ka qenë e shkurtër dhe shumë e qartë. Italianët kanë lënë gjithçka pezull dhe i kanë kthyer përgjigje negative Partizanit. Ata i kanë prerë që në fillim bisedimet, por jo në mënyrë përfundimtare. Partizani ka mundësi të provojë përsëri të bind klubin italian në shkurt të vitit të ardhshëm. “Flasim në shkurt për këtë çështje”, – ka qenë përgjigja e Kievos ndaj “demave”.

Eraldo Harlicaj