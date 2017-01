DEKLARATAT/ Milinkoviç mendon vetëm për mbijetesën, Daja kërkon kohë

Milinkoviç nuk sheh ende nga Europa

“Jam shumë i kënaqur, ishte një ndeshje shumë e mirë. Skuadra u soll shumë mirë dhe morëm 3 pikë që na afrojnë me qëndrimin në Superiore.

Nuk mendojmë për Europën, duam të përqendrohemi dhe të marrim sa më shumë pikë të mundemi, për të arritur mbijetesën matematike. Jam dakord që Partizani është një skuadër shumë e mirë, por sot ishte pa Trashin dhe Ekubanin. Ne ishim pa Bregun, por mendoj se jemi e njëjta skuadër si në pjesën e parë të sezonit. Nuk kemi bërë ndryshime të mëdha, lojtarët njihen mirë dhe sot treguan se nuk jemi surprizë, por kemi cilësi.

Lëvizjet e janarit ishin të kufizuara, vetëm Mersini është larguar, ndërsa tani janë kthyer edhe lojtarë të rëndësishëm si Aleksi e Rroca. Presim dy lojtarë, Mutumane e Pedro, javën e ardhshme, ndaj mendoj se kemi lojtarë mjaftueshëm për këtë sezon.

E nisëm disi të frikësuar ndeshjen, fusha ishte pak problem për të dyja skuadrat, por doli një ndeshje e bukur dhe të dyja skuadrat dhanë maksimumin. Ne patëm më shumë fat dhe i shënuam rastet tona, ndërsa Partizani nuk pati shumë raste, por krijoi shumë situata të rrezikshme. Ne zgjodhëm të luanim me kundërsulm, pasi e dimë që ata kanë lojtarë shumë të shpejtë, si Bardhi, Vila e Fili.

Starova: Goli i parë na goditi psikologjikisht

“Luftëtari ka një skuadër shumë të mirë, nuk është e lehtë. U munduam të sulmonim me shumë forca, por gabuam në fazën finale të aksioneve, ndërsa bëmë një gabim fatal në rastin e golit të pësuar. Skuadra u bllokua psikologjikisht, Luftëtari fitoi epërsinë në këtë aspekt. Të njëjtat vështirësi u shfaqën, në finalizimin e aksioneve dhe vazhdimësisë në ushtrimin e presionit.

Fitorja e Kukësit dje, presion shtesë? Jo, ne shohim ndeshjet tona dhe vlerësojmë çdo rival, por bëmë disa gabime dhe e pësuam. Meritë të madhe ka edhe kundërshtari, që u mbrojt me të gjitha forcat dhe gjeti golin në rastin e vetëm që krijoi në pjesën e parë. Skuadra është e vetëdijshme që gjithçka varet nga ne, kemi ende përballjet direkte me Kukësin e Skënderbeun, pa përjashtuar Tiranën. E dinim që Luftëtari ka cilësi dhe që do mbrohej fort, duke pritur gabimet tona.

Afrimet e reja? Sukaj ka nevojë për 5-6 javë që të afrohet me skuadrën, sepse nuk po stërvitet. Bonifejs është afruar për të kompletuar skuadrën, jo për sulmues kryesor. Sot kishim mungesa, por bazën e kishim që nga pjesa e parë e sezonit, ndërsa afrimet janë për të ndihmuar në arritjen e objektivit”.

Mezani i hidhëruar, por optimist

“Keqardhje e madhe, luajtëm një ndeshje të mirë, krijuam lojë e raste, por e pësuam në fund, ndoshta edhe për një dalje të gabuar të portierit. Na vjen keq, ishte ndeshja e parë e vitit dhe ishim përgatitur seriozisht. Kemi mundësi të mëdha të përmirësohemi, por ashtu si po ecte ndeshja, po e administronim mirë. Ndoshta me lojtarë si Shkodra mund të ishim edhe më mirë. E kishim vlerësuar, por jo më shumë sesa duhej Skënderbeun. Nuk erdhëm vetëm për t’u mbrojtur, do të bënim lojën tonë. Natyrisht, u ndjenë shumë mungesat, duke nisur nga Berisha në qendër të mbrojtjes, por mendoj se sot e meritonim barazimin.Dalja e Frashërit te goli? Nuk e di, m’u duk se doli gabim, por nuk i vë faj, thjesht është diçka që mund të përmirësohet në të ardhmen.

Afrimet e janarit? Jam shumë i kënaqur, sidomos nga Mersini, i cili nuk është stërvitur fare me ne.

Daja: Duhet kohë, me Salihin ndryshojmë fytyrë

“Skuadra nuk ishte në formë maksimale, sepse vinim nga pnjë periudhë e ngjeshur përgatitore në Antalia. Kemi pasur mungesë të veprimeve të mira sulmuese dhe nuk arrinim të prishnim ekuilibrat e mbrojtjes së kujdesshme të Flamurtarit. Kemi pasur shanset tona para porte, edhe pse kundërshtari u mbrojt mirë. Do të mundohemi që ato gjëra jo pozitive që u panë sot t’i përmirësojmë në vazhdim, sepse natyrisht nuk mund të bëhet gjithçka në pak ditët që kemi pasur në dispozicion.

Mungesa e Salihit? Mangësi e madhe, është golashënuesi i ekipit. Edhe veprimet që bënë sulmuesit e tjerë nuk ishin ato që duheshin, atë qëndronin me shpinë nga porta dhe u jepnin mundësi kundërshtareve t’i kontrollonin me lehtësi.

Mendoj se me rikthimin e Salihit loja do të ketë frymëmarrje tjetër, sidomos kur rivalët vendosen në gjysmëfushën e tyre. Gjithashtu, Predesku duhet të kapë formën maksimale dhe do të jetë një ndihmë e madhe. Përmirësimi i gjendjes fizike do t’i japë më shumë minuta atij, mund t’i afrohet lojës së Bledi Shkëmbit, për nga vendosja në fushë”.

Sinella i lumtur, por: Ishte hapi i parë

“Fitore shumë e rëndësishme, që na kënaq. Ka ndryshuar mentaliteti i kësaj skuadre, afrimet kanë bërë pjesën e vet, por kjo skuadër ka më shumë cilësi dhe dëshirë për të fituar. Gjithsesi, është vetëm ndeshja e parë, kemi ende shumë për të bërë.

Kisha shumë besim te fitorja, besim që e mbështetja te forca e karakteri i këtij grupi, por edhe te cilësitë e lojtarëve që kemi afruar.

Nuk shoh të tjerët, ne shohim ndeshjet tona dhe i marrim ato një nga një, ndërsa në fund bëjmë llogaritë.

Ndeshje e sotme vlente 6 pikë, duke parë kundërshtarin. Ekipi është ende në konsolidim e sipër, është ndeshja e parë e vitit dhe kemi nevojë për kohë. Presim ende edhe një lojtar, deri në fund të janarit. Me kalimin e ndeshjeve do të përmirësohemi, do ta vlerësojmë edhe kupën”.

Haxhiu akuzon: Duhet parë arbitri

Dëshirë kemi treguar, të gjithë lojtarët dhanë maksimumin, por nuk mundëm të merrnim pikë. E nisëm keq, pësuam një gol shumë të shpejtë dhe skuadra e humbi, ndërsa në pjesën e dytë u përmirësuam ndjeshëm, por nuk doli goli. Nuk dua të nxitohem me deklarata, por duhen parë disa episode të arbitrit, kam shumë ankesa. Pati disa situata për penallti, një rrëzim i një lojtari dhe dy prekje me dorë në zonën e Laçit. Në Peshkopi, apo në Laç po të ishin pro Laçit, ato penallti do të jepeshin. Gjyqtarët duhet të gjejnë kurajo që të tregohen korrektë. Patëm edhe probleme të tjera, me dëmtimet, ndërsa kartoni i kuq na preu këmbët, aty mbaroi gjithçka.

Gjithsesi, unë besoj te renditja dhe te skuadra, sepse ka ende shumë ndeshje dhe që javën e ardhshme do të tentojmë të kthehemi te fitorja. Na afrohen edhe dy lojtarë të tjerë deri nesër, që do të na japin eksperiencë, ndërsa jam i kënaqur nga Ardit Hoxhaj e disa lojtarë, por prisja më shumë nga disa lojtarë të tjerë.

Unë nuk kam ndërmend të dorëzohem, pasi kemi ende kohë, ka shumë ndeshje deri në fund. Korabi konsiderohet i mbytur? Të gjithë nxitohen në deklarata, por edhe kundër Flamurtarit apo në ndeshje të tjera nuk besonte njeri se do të merrnim pikë”.