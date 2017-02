Deklaratat e trajnerëve pas Vllaznia-Skënderbeu

Daja i kënaqur: Morëm atë që dëshironim

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, duke folur në emisionin “Gol pas Goli” në Supersport, nuk e fsheh kënaqësinë për fitoren në Shkodër, përtej lojës jo fort të bukur.

“E kishim vlerësuar në maksimum Vllazninë, një skuadër që luan mirë futboll, pavarësisht se sot kishte mungesa. Kemi luajtur një ndeshje të mirë, e kontrolluam mirë kundërshtarin, pritëm rastin tonë dhe shënuam. Kemi punuar shumë gjatë javës, me synimin për të krijuar një skemë me sa më shumë mbështetje për Salihin në sulm. Nuk e mbështetëm aq sa duhej, sepse Salihi është një lojtar që ka nevojë për pasime, por ai është futbollist që i jep qetësi skuadrës dhe e tërheq përpara.

“Në raport me ndeshjen kundër Luftëtarit, Vllaznia luajti më mbyllur se Luftëtari, ndaj ndeshja e shkuar kishte spektakël, ndërsa sot jo. Ne zbritëm në fushë për fitore, jo për spektakël, ndaj morëm atë që merituam në fushën e lojës. Po të ishte luajtur më hapur nga kundërshtari, është e qartë që ndeshja do të kishte dalë më e hapur dhe do të kishte më shumë hapësirë edhe Salihi. Duhej më shumë punë nga krahët dhe më shumë thellësi në lojë, për të krijuar më shumë volum dhe pasime në sulm.

Në përgjithësi lojtarët kanë një marsh më shumë dhe janë më mirë fizikisht, në krahasim me kohën kur e mora drejtimin e skuadrës. Nesër Kukësi-Partizani? Nuk më intereson shumë, sepse rëndësi kishte fitorja jonë. Çfarëdo rezultati që të prodhojë ndeshja nesër, do ta shohim të qetë, sepse e sigurt është që njëri rival do të ndalet”.

Cungu: Po të ishim më të plotë, nuk humbnim

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu, fajëson mungesat dhe gabimet e vogla për humbjen ndaj Skënderbeut.

“Keqardhja është e madhe, kur humbet në shtëpi. Kishim probleme formacioni, që nuk ishin të vogla. Skuadra luajti shumë mirë, gabuam vetëm te goli, një situatë që mund të zgjidhej lehtë, por falëm një aksion që prodhoi golin. Është një disfatë që mund të na dëmtojë moralisht.

“Ne vazhdojmë punën, nuk merremi me thashethemet, por jam i përqendruar vetëm tek ekipi. Kemi mungesa të shumta, po të kishim një grup më të plotë, nuk do të dilnim pa pikë. Gabuam në një rast, nuk i vë faj mbrojtjes në atë moment, janë gjëra që ndodhin. Jam i kënaqur nga rritja e disa lojtarëve të talentuar, që luajtën mjaft mirë.

“Është e vërtetë që jemi shumë bujarë në lojë, lëmë shumë hapësira. Realisht në përgjithësi Vllaznia mund veten, nuk e mposhtin kundërshtarët, pasi bëjmë gabime elementare. Është e vërtetë që kjo vjen nga presioni i madh, por duhet të dimë t’i menaxhojmë më mirë disa situata dhe të sillemi me më shumë personalitet në fushë. Përballë kishim një rival cilësor, që shfrytëzoi rastin që pati, por edhe ne krijuam rastet tona, por nuk i shfrytëzuam”.