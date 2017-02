Deklarata në televizion, Gjoka sqaron: Nuk kemi asnjë aleancë

Pas ndeshjeve të fundjavës, trajneri i Kukësit Ernest Gjoka ishte i ftuar në emisionin “Rubrika Sportive” në RTSH, ku u pyet nëse kishin më shumë rëndësi pikët ndaj Tiranës në kampionat, apo kualifikimi ndaj bardhebluve në kupë, duke aluduar edhe për ndonjë aleancë, me lëshim në kompeticionin dytësor, kupën.

“Edhe politika vjen në pushtet përmes aleancave, ato ekzistojnë kudo. Megjithatë, Kukësi deri tani s’ka pasur asnjë aleat. Do më pëlqente të kisha aleat Partizanin apo Skënderbeun, pasi do e kishim rrugën më të sigurtdrejt titullit, që është objektivi madhor i klubit”, u shpreh Gjoka në emision, por këto fjalë janë interpretuar si një mundësi për aleancë me Tiranën.

Kjo ka bërë që Gjoka të reagojë nëpërmjet faqes zyrtare të Kukësit, duke sqaruar edhe njëherë deklaratat e tij: “Më vjen shumë keq që fjalët e mia keqinterpretohen dhe marrin një kuptim të transformuar. Dua të sqaroj edhe një herë se Kukësi është i vetëm në garën e tij dhe qëndron larg aleancave. Ne që nga fillimi e deri në fund do t’i besojmë vetëm forcës tonë dhe do të japim maksimumin duke punuar dhe sakrifikuar të gjithë si klub. Nëse fjalët e mia keqinterpetohen dhe nxirren nga konteksti, nuk është faji im. E theksoj që ne jemi të vetëm”.