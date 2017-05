Degjeneron debati, Martini ia kthen Bakajn: “Edhe pa ty do ia dalim, more kalë Troje”

Edi Martini kritikon, Elis Bakaj përgjigjet ashpër: “U kërkoj falje të gjithëve, u lutem të më kuptojnë. i pranoj kritikat nga të gjithë, por jo nga disa ish-trajnerë, bixhozçinj që i kanë të zgjedhura rrugët që kalojnë në rrugicat e Shkodrës për të evituar borxhlinjtë”.

Natyrisht, një deklaratë e tillë, e para kaq e ashpër nga Bakaj, që në Shkodër ka pasur një sjellje model, ka irrituar pa masë Martinin.

Legjenda e futbollit shkodran, sërish nëpërmjet Facebook-ut ka reaguar, duke sulmuar ashpër Bakajn dhe duke kaluar cakun etik, ofendimet bëhen të rënda, natyrisht duke marrë shkas nga etiketimi i rëndë i Bakajt (bixhozçi).

“Dëgjo këtu, more spurdhjak i vogël. Kam 5 muaj që të kam kritikuar, por ti nuk e gjete burrërinë të ktheje përgjigje. Tani që ike, ke filluar të flasësh e kjo është pjesë e karakterit tënd bastard. Nuk je gjë tjetër veçse një palaço i vogël në duart e atyre që të blejnë e të shesin sa herë kanë nevojë. Ti nuk ma ke borxh vetëm mua, por gjithë Shkodrës. Mendova se kishe burrërinë të heshtje, por ti je aq bastard, imoral e burracak, saqë kur ikën flet. Edhe pa ty do ia dalim, more kalë Troje”.