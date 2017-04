De Shiljo, një “Maldini” vetëm në ëndërr…

Kemi gjetur Maldinin e ri dhe luan me të rinjtë. Shumë shpejt do ta shihni se nuk është një shaka… Kështu do të nisnin të mendonin tifozët e Milanit, teksa garancia do të vinte vetë nga kapiteni legjendar kuqezi, që në një intervistë për “Gazzetta dello Sport” deklaroi se Matia De Shiljo mund të ndiqte gjurmët e tij. Një përgjegjësi e madhe për të mbuluar atë krah të majtë të lënë bosh nga largimi i një prej mbrojtësve më të mirë që ka njohur historia e futbollit.

Milani pagoi vetëm 500 euro për ta siguruar nga Çimiano, teksa ishte vetëm 10 vjeç. Më pas, rritja në Akademinë kuqezi dhe debutimi në moshën 18-vjeç me fanellën e ekipit të parë, në sfidën Champions ndaj Viktoria Plzen. “Ëoë, çfarë lojtari!”. Të gjithë të shtangur, përveç atij, trajnerit Alegri, që e dinte potencialin e djaloshit, shpesh tepër i ndrojtur, por me personalitet. Por, në pesë vjet, Matia De Shiljo, pas 108 ndeshjesh të zhvilluara deri tani, i provuar edhe në të djathtë, aty ku luante me Klarens Sedorfin, që ndoshta e dinte se ky mund të ishte roli i duhur i djaloshit.

E megjithtaë, nga ëndrra për t’u bërë një Maldini i ri, De Shiljo pati një involucion të jashtëzakonshëm, duke u vërshëllyer në ndeshjen e fundit nga i gjithë “San Siro” dhe madje duke pasur edhe një konfrontim fizik, teksa në krah mbante atë shirit që Paolo e mbajti për më shumë se dy dekada… E pra, De Shiljo mendoi se ishte një Maldini, por thjesht ishte një ëndërr… Në fund të sezonit do të lërë Milanin, pasi kështu ka vendosur. Juventus, Real, Bajern apo diku tjetër, sigurisht do të ketë një fillim të ri, por s’do të mund të jetë kurrë një Maldini.