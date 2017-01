De Biazi-Duka, loja e… heshtjes!

Anton Cicani

Pas kualifikimit në Europian dhe paraqitjes në Francë, pikëpyetja e madhe e tifozëve shqiptarë ishte: a do të vazhdojë të jetë më pjesë e kombëtares trajneri Xhani de Biazi? Një pikëpyetje që mbetet ashtu, ende e pafshirë, por me kalimin e kohës dhe pasi kemi pësuar dy humbje në 4 ndeshjet e para të eliminatoreve të Botërorit Rusi 2018, natyrisht, nuk përbën ndonjë lajm. Fundja, në teorinë e tifozëve apo futbolldashësve shqiptarë, i mirë është ai që të jep të mira. Tani që rrugën e dimë edhe vetë, mund edhe të bëjmë pa një udhëheqës. Copëzat e projektit nisën që të thyheshin, që nga largimet e Bushit e Bogdanit, te më kryesori, ai i Paolo Tramexanit, duke lënë te vetmin Paolo Bele, përgatitësi atletik, si krahu i djathtë i De Biazit. Ky i fundit e njeh fatin e tij më mirë se kushdo dhe ai s’mund të jetë më në Shqipëri. Përpos ndonjë mrekullie, në Rusi, Shqipëria nuk do të shkojë. De Biazi-Duka, raport respekti, vlerësimi por edhe fitimi dypalësh. Në një anë trajneri që fitoi famë, më shumë para dhe pasuroi CV-në, në anën tjetër kreu i futbollit që mundësoi këtë arritje, duke kurorëzuar ëndrrën e përkundur për shumë vjet.

Gjithsesi, pikërisht një nga motivet që presidenti Duka nuk ndërmerr asnjë vendim mbi De Biazin (pas Izraelit, pozita e kujtdo do të ishte lëkundur), ka të bëjë me likuidimin e kontratës. Deri në fund të këtij viti, trajneri kuqezi duhet të përfitojë diku te 350 mijë eurot, një rrogë e cila do të likuidohej nga presidenti i FSHF-së, pikërisht ai që doli kundër rrymës, kur trajneri italian, i fryrë nga suksesi dhe euforia, arriti të kërkonte deri në 800 mijë euro për rinovimin: ose prano me një rritje të vogël, ose ndahemi si miq…

Kështu, palët, deri tani, përtej ndonjë takimi nën sytë e kamerave, një buzëqeshje apo gotë e përplasur në shenjë urimi apo festimi, nuk kanë bërë bisedë serioze. Duka pret që De Biazi të largohet vetë, por italiani s’ka ndër mend të largohet falas, pasi ofertat konkrete në drejtim të tij janë si ato legjendat urbane. Vetëm Palermo dhe Xamparini kanë shtruar tapetin, por të bisedosh me padronin siçilian është si të kuptohesh me dikë që flet një gjuhë ndryshe nga e jotja. Rrogë më e ulët se ajo e Shqipërisë dhe rreziku që pas dy javësh, nëse gjërat nuk ecin, të dorëzosh çelësat e zyrës. Pas skenës, ndërkohë, presin disa emra të tjerë, mes tyre edhe Besnik Hasi, që ende s’ka gjetur skuadër klubi. Emër i njohur, me Dukën simpatizant të ish-futbollistit.