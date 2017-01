Danilo Alvesh i bëhet fiksim Skënderbeut

Ditët e fundit po qarkullojnë shumë emra në lidhje me ata, të cilët pritet të vijnë në janar te Skënderbeu. Por duhet thënë se presidenti Takaj në këto ditë të fundit të 2016-s nuk ka ndërmend të zyrtarizojë asnjë futbollist të ri. Lajmi i fundit është se në kampin korçar i kanë kthyer sërish sytë te sulmuesi i Flamurtarit, braziliani Danilo Alvesh. Lojtari 25-vjeçar pëlqehet shumë nga drejtuesit e Skënderbeut, të cilët e shohin si shpëtimin e sulmit në gjysmën e dytë të Superligës. Kontrata e futbollistit në fjalë përfundon më 30 maj të vitit të ardhshëm, por Skënderbeu nuk pret dot deri atëherë. Presidenti Ardjan Takaj është gati të hidhet në sulm dhe, duke parë që Alvesh ka kontratë, e vetmja mënyrë tashmë është që të ulet dhe të bisedojë me presidentin e Flamurtarit, Sinan Idrizin. Mund të arrihet një akord, edhe pse duket shumë e vështirë. Ka edhe një mundësi shkëmbimi, ku korçarët janë gati t’i afrojnë dy futbollistë Flamurtarit për të marrë sulmuesin brazilian. Si do të shkojnë punët, do të merret vesh ditët në vazhdim, por në Korçë mezi e presin Alveshin. Nëse kjo pistë bëhet e pamundur, atëherë sulmuesi i ri i kampionëve, siç e ka thënë vetë presidenti Takaj, do të vijë nga jashtë vendit.

SHKODRA – Sigurisht që Skënderbeu pëlqimin e parë ka Danilo Alveshin, por jo më pak pëlqehet edhe mesfushori Donjet Shkodra, një futbollist që ka spikatur në dy fazat e para. Gjithsesi, tashmë fokusi është te Alvesh, sepse sulmi është shqetësimi kryesor te Skënderbeu. Duket shumë e vështirë që vlonjatët të privohen nga këta dy titullarë, por korçarët do të provojnë deri në fund. Objektivat e vlonjatëve janë të kundërta me ato të Skënderbeut, kështu që gjithçka mund të ndodhë.

TË TJERË – Merkatoja e këtij dimri për Skënderbeun është më e “nxehta” e këtyre 6 sezoneve të fundit, sepse i duhen patjetër përforcime. Ditët e para të janarit do të qartësojnë situatën, pasi të jetë sqaruar përfundimisht edhe pozicioni i trajnerit Andrea Agostineli. Nga ana tjetër, nuk dihet, nëse italiani i stolit është duke punuar në Itali në lidhje me merkaton. Burime pranë tij bëjnë me dije se ka pasur një bisedë ditët e fundit me presidentin Ardjan Takaj, por nuk jepet asnjë hollësi në lidhje me atë çfarë është biseduar. Vulën do ta vendosë presidenti Takaj dhe kjo nuk ka dyshime. Këto ditë të ftohta dimri në Korçë të gjithë janë në pritje të fjalës së fundit të presidentit të Skënderbeut, i cili po përpiqet për të bërë përforcimet e duhura