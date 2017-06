Kampionët e Kukësit do të njihen me kundërshtarin që do të kenë përballë në turin e dytë kualifikues të Champions League. Para pak minutash UEFA ka bërë dhe ndarjen e vazove. Ashtu siç pritej, Kukësin e pret një short dukshëm i vështirë.

Kundërshtarët e mundshëm të Kukësit

Kopenhagen, Danimarkë

BATE Borisov, Bjellorusi

Astana, Kazakistan

Rijeka, Kroaci

Sherif, Moldavi

Hapoel Beer Sheva, Izrael