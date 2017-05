Daja: Tani mendoj për Tiranën, jo titullin

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, ka mbetur i kënaqur nga triumfi në Durrës, një reagim i mirë pas fitores së vuajtur dhe me shumë fat kundër Vllaznisë. Në mikrofonin e Supersportit Daja flet për ndeshjen, por edhe për garën për titull, duke refuzuar të flasë për Kukësin dhe Skënderbeun…

…

Një tjetër finale e fituar.

Mendoj se e nisëm mirë takimin, duke shkuar edhe te goli, pa nënvlerësuar faktin që Teuta pop luante në mënyrë frontale, sepse e nisi me dy sulmues ndeshjen. Goli na dha qetësi, kartoni i kuq për Teutën ishte një plus i madh. Ajo që nuk funksionoi në këtë ndeshje ishin gabimet para porte, sepse një gol i dytë do të na jepte qetësi, ne në stol dhe lojtarëve.

Ende të stresuar nga ndeshja kundër Vllaznisë?

Ishte një ndeshje e çmendur, që na bëri me zemër, pavarësisht nga ato që fliten lart e poshtë. Ata që marrin vesh nga futbolli e dinë që nuk mund të akuzohet një ndeshje e tillë, sikur ta dinim që do ishin 5 minuta shtesë dhe aty do te bënim kthesën.

Skuadra u duk më e ekuilibruar në krahasim me ndeshjen e shkuar.

Së pari, Tefik Osmani ka qenë prezent në seancat stërvitore, ka qenë për terapi jashtë vendit. Xhejms është kthyer dhe është në formë shumë të mirë, ashtu si Orelesi, ndaj patëm mundësi të rregullonim mesin e fushës. Ndeshja kundër Vllaznisë kishte doza të mëdha emocionale dhe nuk kishim çfarë t’i trajtonim teknikisht e faktikisht, sepse ishin gabime pa fund.

Të hënën prisni Tiranën.

Pavarësisht renditjes së Tiranës, duke u nisur nga fakti që lufton për mbijetesë, do të jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe do të jetë gabim i madh nëse mendojmë për ndeshjen pasardhëse kundër Kukësit.

Sulmi po funksionon.

Në fakt gjithçka nis nga porta dhe nga katërshja e mbrojtjes. Pastaj është e drejtë, Latifi e Xhejms janë në formë, po bëjnë punë shumë të mirë, ashtu si Salihi, që vërtet nuk shënon rregullisht, por punon shumë dhe krijon hapësira pa fund për shokët e skuadrës.

A është Skënderbeu superior ndaj rivalëve në garën për titull?

Krahasimet duket të kota. Skënderbeu i ka të gjitha mundësitë ta fitojë titullin, por në radhë të parë duhet të marrë seriozisht ndeshjen kundër Tiranës, ndërsa më pas do të kemi mundësi të mendojmë për ndeshjet me rivalët tanë.

Titulli, kur do të vendoset?

Kampionati është i bukur kur shkon deri në javën e fundit, ndërsa për ne trajnerët është mirë të mbyllet edhe më shpejt. Nëse e fiton në javën e fundit, nuk të vjen keq për gjithë lodhjen, stresin dhe punën e sezonit.

Elbasani, Dinamo apo Skënderbeu, nga skuadrat fituese që ke drejtuar?

Të treja kanë qenë shumë të mira. Elbasani kryesoi për 36 javë, Dinamo ka luajtur një finale me 9 lojtarë për 40 minuta kundër Partizanit, ndërsa Skënderbeu është qershia mbi tortë, sepse ka një potencial të jashtëzakonshëm për të fituar e luajtur bukur.

Ndeshja kundër Tiranës, si ndihesh duke e ditur që fitorja e Skënderbeut dënon Tiranën?

Ky është profesioni ynë, lëvizja nga një ekip në tjetrin është normale. Jam ndjerë mirë te Tirana, ashtu si ndihem mirë tani. Natyrisht nuk më vjen mirë për situatën ku është Tirana, por nuk është faji im.