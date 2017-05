Daja provon 11-shin, ndryshime të mëdha për Partizanin

Në seancën e djeshme trajneri Ilir Daja ka provuar 11-shin, që mendohet të luajë të shtunën me Partizanin. Numri 1 i solit korçar ka zhvilluar edhe një minindeshje mes grupit. Ka shumë mungesa për shkak kartonësh dhe dëmtimesh dhe trajneri Daja po i bën llogaritë edhe pa Salihin dhe Muzakën, të cilët mund të dënohen nga Disiplina. Po ashtu, llogaritë janë bërë pa Latifin, Radasin, Micin dhe Osmanin, të gjithë të pezulluar, ndërsa Lilaj, Malaj, Abazi e ndonjë tjetër janë të dëmtuar. Me grupin e cunguar, Daja ka provuar një 11-sh, që nis me Shehin në portë, vazhdon me Idrizajn në të djathtë të mbrojtjes, Jashanicën dhe Orelesin në qendër dhe Vangjelin majtas. Nimaga mendohet të jetë para mbrojtjes, më pas do të rreshtohen Gripshi, Xhejms dhe Gavazaj, kurse në sulm mund të jetë dyshja Plaku-Ogunxhimi.

Karimi në Iran, Gavazaj veç grupit

Seanca e djeshme ka pasur disa risi për kampionët. Sot niset drejt Serbisë edhe Gledi Mici, i cili do të qëndrojë dy ditë atje dhe mund të kthehet bashkë me Latifin. Dje ka munguar në stërvitje edhe Reza Karimi, mesfushori që ka udhëtuar drejt Iranit, ku duhet të paraqitet çdo muaj. Deri të shtunën do të jetë në Korçë, por nuk mund të jetë gati për Partizanin. Tjetër e veçantë është se dje Enis Gavazaj është stërvitur individualisht, për shkak të një kontraktimi. Leonit Abazi është rikthyer te bardhekuqtë dy ditë më parë, por dje ka kryer ushtrime dhe në disa momente ka punuar me grupin. Vetëm sezonin e ardhshëm ai do të jetë 100% gati për Skënderbeun. Po ashtu, edhe portieri Erjon Llapanji është rikthyer, pasi e ka lënë pas dëmtimin.

Formacioni i mundshëm i Skënderbeut

Shehi – Idrizaj, Jashanica, Osmani, Vangjeli – Nimaga – Gripshi, Xhejms, Gavazaj – Plaku – Ogunxhimi