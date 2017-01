Daja: Një sulmues na “blindon”, Predesku lojtari anti-panik

Intervistoi: Fatjon Rupi

Pak më shumë se dy javë në krye të Skënderbeut dhe i gjithë opinioni sportiv, jo vetëm ai korçar, është i bindur se Ilir Daja është zgjedhja e duhur për të drejtuar kampionët. Trajneri kryeqytetas ka arritur të bëjë ndryshimin që prisnin prej kohësh në ekip dhe tani pritet që gjithçka të demonstrohet edhe në ndeshjet zyrtare, që nisin fundjavën e ardhshme. Ditë të lodhshme për trajnerin, që përveç stërvitjes me të tijtë, ka konsumuar jo pak kohë për të vëzhguar lojtarët-kandidatë për t’i marrë në ekip, siç ka ndodhur së fundi, madje deri në orët e vona, bashkë me drejtuesit. Faza përgatitore në Turqi i ka shërbyer Skënderbeut dhe Dajës për të krijuar atë fizionomi loje, me të cilën kampionët do të kërkojnë të ruajë kurorën në gjysmën e dytë të sezonit. Në pritje të një sulmuesi, i cili do të ishte “qershia mbi tortë” dhe do të mbyllte merkaton dimërore, trajneri Daja ka folur për “Sport Ekspres” një ditë para kthimit nga Turqia, duke prekur me radhë disa nga çështjet më të rëndësishme.

– Profesor Daja, cila është gjendja e ekipit një ditë para kthimit nga Turqia?

– Ekipi gëzon një gjendje të mirë në këtë moment, kur ngarkesa në stërvitje është maksimale. Jemi munduar të shfrytëzojmë çdo ditë për të marrë më të mirën nga kjo fazë, duke zhvilluar nga dy seanca në ditë, ndërkohë që kemi zhvilluar edhe 3 miqësore. Edhe sot (dje) kemi një ndeshje brenda grupit, pra formacioni i parë me të dytin. Duam që të jemi sa më të konsoliduar para nisjes së fazës së tretë.

– Drejtuesit janë shprehur se prisni edhe një sulmues, i cili do të mbyllte merkaton e dimrit..?

– Po, jemi në kërkim të një sulmuesi. Po studiojmë disa alternativa dhe ende nuk e kemi përzgjedhur atë që na duhet. Janë 3-4 lojtarë të huaj që po shohim në këtë moment, emrat e të cilëve nuk mund t’i përmend, sepse ende nuk jemi të bindur.

– Në rastin më të keq, nëse nuk ka akord me asnjërin prej tyre, a është në gjendje ky Skënderbeu të rivalizojë për titullin?

– Patjetër. Eshtë ky ekip, që regjistroi 6 fitore radhazi në fazën e parë, janë po këta lojtarë. E rëndësishme është që të jemi në gjendjen e duhur për të përballuar çdo sfidë. Edhe kështu mund ta arrijmë objektivin, por, duke ditur që gjithmonë në kampionat ka dëmtime apo kartonë, duam edhe një sulmues për të qenë 100% të kompletuar.

– Jeni shprehur pak ditë më parë se prisni që Salihi të arrijë formën optimale…

– Salihin e njohin të gjithë, nuk ka nevojë për shumë komente. Ai është një “gjahtar” goli dhe, nëse është edhe fizikisht aty ky duhet, e ndihmon Skënderbeun të fitojë çdo ndeshje. Ai po punon fort për të qenë në formën e tij më të mirë.

– Po Sabjen Lilaj, i cili në gjysmën e parë të sezonit ka vuajtur disi, a është në kondicionin e duhur fizik?

– Sabjeni nuk ka munguar asnjë sekondë në stërvitje dhe mendoj se është në gjendjen e duhur fizike. Ka punuar shumë mirë. Ai është një lojtar shumë i rëndësishëm i Skënderbeut, gjithashtu edhe një djalë i shkëlqyer.

– Ka ardhur rumuni Predesku, të cilin ju e keni pëlqyer. Do ta shohim këtë lojtar titullar që në ndeshjen me Flamurtarin?

– Kur vjen një lojtar nga jashtë vendit, llogaritë janë që ai të jetë titullar. Ka pak mangësi në gjendjen fizike, por them se do të jetë gati. Predesku është një lojtar që punon shumë mirë me topin dhe i duhet shumë skuadrës, veçanërisht në momente të caktuara, kur shmang atë që ne e quajmë rënien në panik.

– Po për nigerianët që kanë ditët e fundit, sa i shërbejnë Skënderbeut?

– Ata janë lojtarë të së ardhmes, ndaj dhe ne po studiojmë alternativat që përmenda më sipër për të pasur edhe një sulmues në ekip. Te Skënderbeu punohet njëkohësisht edhe për të ardhmen, ndaj dhe nigerianët janë afruar.

– Thonë që te Tirana janë bërë pishman për largimin tuaj…

– (Qesh). Nuk e di, ndoshta e thonë për të më bërë qejfin.

Keqardhje për Karabecin

Në bisedë e sipër përmendet Tirana dhe trajnerit Daja i shkon menjëherë mendja te Erando Karabeci, i cili pësoi një dëmtim të rëndë në kofshë, teksa bënte dush. “Im bir më tha për dëmtimin e Karabecit dhe më erdhi shumë keq. Ai është një lojtar shumë i mirë dhe një djalë shumë, shumë i mirë. Do t’i telefonoj tani, sepse vërtet që ndjej shumë keqardhje për këtë rast”, – u shpreh trajneri Daja.