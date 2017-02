Daja ngre zërin: Luan kush ka formë, jo emrat!

Leonard Trebicka

Më 4 janar u ul në stolin e Skënderbeut, që me të në krye ka luajtur 3 ndeshje zyrtare, 2 fitore në kampionat dhe një barazim në Kupë. Trajneri Ilir Daja ka thënë se ekipit i duhej pak kohë që të kapte formën dhe tashmë ai e ka të qartë gjendjen e çdo futbollisti. Ndoshta me Korabin ka pritur një lojë më të mirë, por duhet pranuar se Skënderbeu vuajti edhe në atë ndeshje për 3 pikët. Dhe dje trajneri kryeqytetas ka “shpërthyer” ndaj të tijve, të cilëve u ka bërë të ditur një rregull të fortë që ai ka; në fushë duhen lojtarë, të cilët japin shpirtin dhe ata që kanë gjendjen optimale. Loja jo e mirë në dy ndeshjet e para, pavarësisht se Skënderbeu ka fituar, ka bërë që trajneri Daja të ngrejë zërin dhe t’ua bëjë të qartë lojtarëve se duhet të reagojnë.

PARALAJMËRIMI – Nga burime pranë ekipit korçar mësohet se dje trajneri Daja i ka mbledhur dy herë të tijtë, përpara dhe pas stërvitjes. Ndoshta gjatë stërvitjes ka parë diçka që nuk shkon dhe më i ashpër ka qenë pas stërvitjes, rreth orës 13:20, kur ka folur hapur me lojtarëve. Ai është munduar të jetë elastik në fillim, por njëkohësisht ka dhënë paralajmërimin për të gjithë: “Jam i kënaqur nga preokupimi në stërvitje, por dua t’ju them diçka të rëndësishme. Si trajner, dua që në fushë të jenë ata lojtarë që e meritojnë. Pra, ata që nuk kanë gjendje, do të qëndrojnë atje ku e meritojnë. Nuk jam nisur dhe nuk kam për t’u nisur edhe te Skënderbeu nga emrat. Kushdo qoftë, ai futbollist që nuk e meriton fushën, nuk do të futet. Këtë dëgjojeni mirë dhe ata që nuk kanë formën, le të punojnë më shumë për të kapur formacionin.” Ky është pak a shumë fjala e trajnerit Daja para ekipit, një sinjal i fortë se ai nuk mund të tolerojë askënd. Në fakt, trajneri Daja shquhet për “kokëfortësinë” e tij profesionale, gjithmonë në të mirë të punës, për të cilën nuk pranon kompromis. Që kur ka ardhur te Skënderbeu, ky ka qenë diskutimi më i ashpër i trajnerit Ilir Daja me të tijtë. Një diskutim i drejtë, pasi ekipi nuk po del ende aty ku duhet dhe deri tani mund të jetë toleruar ndonjë emër, që nuk e ka merituar të luajë. Tashmë, pasi ka të qartë gjendjen e çdo lojtari, Daja do të bëjë zgjedhjet e veta dhe mbetet për t’u parë se çfarë ndryshimesh do të ndodhin me Skënderbeun. Kuptohet, nuk flitet më për “senatorë” apo për të pazëvendësueshëm, në fushë Daja do të hedhë lojtarët me formën më të mirë. Ndoshta sot, në sallën e konferencave për shtyp, Daja do të japë më shumë detaje në lidhje me këtë diskutim, por është fakt që ai e ka dhënë paralajmërimin e fundit. Ndoshta emra nuk do të përmendë.

FORMACIONI – Dhe teksa në fushë do të jenë ata që e meritojnë, të gjithë presin të shohin formacionin e ndeshjes me Laçin. Është e vështirë ta thuash dy ditë para, pasi këtë e di vetëm trajneri Daja, i cili ka në dispozicion gjithë grupin. Nga forma që kanë paraqitur në seancat e fundit lojtarët, me Laçin pritet të kemi në fushë këtë 11-ësh; Shehi në portë, Vangjeli, Mici, Radas dhe Jashanica në mbrojtje, kurse përpara tyre Tefik Osmani. Më të avancuar në qendër të mesfushës Lilaj dhe Orelesi, kurse në sulm kthehet Latifi, në të djathtë Xhejms dhe në majë Hamdi Salihi.