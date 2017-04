Daja: Mundim Laçin, pastaj pyesim për rezultatet e rivalëve

Leonard Trebicka

Skënderbeu udhëton sot drejt Laçit, ku do të përballet me vendasit që luajnë për mbijetesë. Atmosfera te korçarët është e mirë, kjo pas katër fitoreve radhazi dhe kualifikimit në finalen e Kupës së Shqipërisë. Diçka e tillë vlerësohet edhe nga ana e trajnerit Daja, që e nis kështu bisedën për gazetën: “Katër fitore janë të rëndësishme dhe i bëjnë mirë frymës së ekipit. Kemi marrë rezultate të mira edhe në kupë, ku kemi siguruar finalen. Ekipi është më i qetë tani dhe përqendrimi është maksimal për ndeshjen e radhës”.

Më tej ai flet për rëndësinë e ndeshjes me Laçin, kundërshtar që në fushën e vet është mjaft i fortë. “Po flasim për një takim delikat dhe të vështirë, pasi dihet që forca e Laçit është e madhe në fushën e vet. Ne do të hyjmë gjithmonë me mendjen për të fituar takimin. Të paktën ndeshja do të luhet në një terren të mirë dhe kjo është e rëndësishme. Fusha e Laçit është ndër më të mirat në Superiore. Ç’më tremb nga kundërshtari? Kam respekt për çdo ekip që do kemi përpara deri në fund. Edhe për Laçin respekti është maksimal. Do luajmë me një ekip që kërkon pikë mbijetese dhe do të shfrytëzojë faktorin fushë për të marrë maksimumin. Është një ekip i fortë dhe me elementë të mirë në përbërje. Do mundohemi të tregohemi sa më cinikë për të fituar”, shton trajneri Daja, që thekson se përballja e sotme me kurbinasit nuk duhet marrë lehtësisht.

“Të gjitha takimet janë impenjative dhe nuk duhen marrë me lehtësi. Ky është çelësi i suksesit dhe normalisht që ne do mundohemi të shfrytëzojmë më së miri aftësitë tona. Do duhet të jemi të përqendruar dhe të marrim maksimumin nga ajo që do të tregojmë në fushë” deklaron trajneri kryeqytetas. Titulli është objektivi kryesor i Skënderbeut dhe Daja thekson se provohet të fitohet ai deri në sekondën e fundit të kampionatit. “Përderisa jam në krye të Skënderbeut dhe objektivat janë caktuar nga presidenca, normalisht që do të ecim në të tilla objektiva deri në fund. Do ta provojmë deri sekondën e fundit dhe shpresoj të na jepet mundësia që të përfitojmë nga ndonjë hap fals i kundërshtarëve”.

Korçarët kanë rikuperuar dy pikë, por për kreun e pankinës bardhekuqe e rëndësishme është që të fitojë skuadra e tij, por sigurisht që ndalesat e rivalëve do shkonin në favorin e tyre. “Po bëjmë kampionatin tonë dhe do mendojmë vetëm për ecurinë e Skënderbeut, më pas do të shohim ekipet e tjera. Mund të them se mjafton që ne të fitojmë të gjitha ndeshjet deri në fund të sezonit dhe do të jemi atje për të diskutuar titullin. Se çfarë bëjnë kundërshtarët do të interesohemi vetëm pasi të jetë mbyllur takimi ynë i radhës. Nëse ata do të gabojnë, atëherë më mirë për ne”, shprehet Daja, që në fund i pyetur nëse Skënderbeu ka gjetur ingranazhet e duhur, të thotë: “Unë nuk e di se çfarë ka bërë Skënderbeu më herët, por mund të them që nën drejtimin tim kemi dominuar në lojë ndaj çdo ekipi, kryesisht me ndeshjet “big”. Kemi qenë ne që kemi diktuar takimin dhe kemi vënë në vështirësi kundërshtarët. Tashmë është radha dhe momenti që të fitojmë çdo ndeshje, përveç lojës së mirë”, përfundon trajneri Daja, i cili ka projektuar të luajë me të njëjtin formacion që luajti në mesjavë ndaj Teutën në Kupë.

PËRGATITJET – Skuadra ka zhvilluar dje seancën e fundit përgatitore në resortin “Tropikal”, duke nisur prej orës 16:00, orar në të cilin do të zhvillohet edhe ndeshja me Laçin. Skuadra punoi në fushën me bar artificial, teksa trajneri Daja gjatë seancës e vuri theksin te skemat e lojës dhe ushtrimet taktike. Në fund pati edhe një lojë brenda grupit, për t’u përmbyllur gjithçka pas 60 minutave. Më pas skuadra është grumbulluar dhe sot do të udhëtohet drejt Laçit.

Formacioni i mundshëm

Shehi – Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici – Osmani, Orelesi – Gavazaj, Xhejms, Latifi – Salihi