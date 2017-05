Daja me shumë dilema për formacionin, Plaku në vend të Xhejmsit

Leonard Trebicka

Korçarët mbyllin sot përgatitjet për ndeshjen me Vllazninë, që zhvillohet nesër në stadiumin “Skënderbeu”. Kampionët në fuqi do të kenë disa mungesa të konfirmuara nga kartonët dhe dëmtimet, siç janë Orelesi, Xhejms, Lilaj dhe ndoshta Osmani. Ajo që ra në sy dje në stërvitje ka të bëjë me faktin se trajneri Ilir Daja nuk ka lënë të kuptohet asgjë sa u takon zëvendësuesve të Orelesit e Xhejmsit në mesfushë. Ai nuk ka në grup për momentin edhe Osmanin, i cili shpreson të jetë gati, pas terapisë që ka bërë në Beograd. Nëse edhe ai nuk riaftësohet në kohë, do të jenë 3 ndryshimet e detyruara për kampionët në ndeshjen e kësaj jave me Vllazninë.

DILEMAT – Edhe dje trajneri Daja ka vëzhguar me kujdes disa futbollistë, mes të cilëve do të zgjedhë ata që do ta nisin titullarë ndeshjen e nesërme me Vllazninë. Gjatë ndeshjes, që trajneri kryeqytetas zhvillon zakonisht me një fushë të reduktuar, në vendin e Osmanit u panë të luanin disa lojtarë. Në momente të caktuara të lojës ai ia besoi organizimin si Nimagës, ashtu edhe Malajt. Po ashtu, edhe Gavazaj është një alternativë për në qendër të mesfushës, edhe pse kosovari në këtë moment nuk është shumë mirë më gjendjen fizike. Të paktën katër takimet e fundit, Gavazaj nuk i ka mbyllur dhe është zëvendësuar rreth minutës së 60-të. Edhe vetë trajneri e ka bërë të qartë këtë fakt: “Gavazaj nuk është në maksimalen e tij, edhe pse ka luajtur shumë mirë dhe i ka shërbyer ekipit. Pres të jetë në 100%-shin e tij”, – tha Daja pas ndeshjes së fituar në Gjirokastër. Kjo është një dilemë e trajnerit për këtë futbollist, i cili me shumë gjasa do të bëjë rolin e Orelesit ndaj shkodranëve.

OSMANI-PREDESKU – Stafi teknik i Skënderbeut ka dilema në lidhje me formacionin edhe për faktin se nuk e ka të qartë, nëse do të jetë apo jo në dispozicion Osmani. “Për Osmanin do të vendos nesër (sot), kur të marrë pjesë në seancën e fundit stërvitore”, – u shpreh trajneri Daja. Një alternativë për mesfushën është edhe ajo e Predeskut, rumunit që erdhi me shumë bujë te korçarët në janar, por që pak hapësira ka pasur nga trajneri Daja. Por nesër ka shumë mundësi që edhe ai të jetë në fushë nga minuta e parë

PLAKU – Për vijën sulmuese, në stërvitjen e djeshme është parë se jo pak vëmendje i është kushtuar Sebino Plakut. Kryeqytetasi luan si në qendër të sulmit, por edhe në krahë, kështu që trajneri Daja ka tentuar ta provojë në të djathtë, në vend të Xhejmsit. Por për këtë krah janë edhe disa alternativa të tjera, si Muzaka, Gripshi e Karimi. Trajneri Daja nuk ka dashur ta deklarojë që dje se cila është zgjedhja e tij për këtë pozicion. Numri 1 i stolit korçar do të dalë sot para gazetarëve në një konferencë shtypi, ku pritet të japë më shumë detaje në lidhje me formacionin, edhe pse asnjëherë nuk i pëlqen ta zbardhë atë para ndeshjes.