Daja me “dhimbje koke”, 9 të dëmtuar para Tiranës

Vetëm tri ditë para ndeshjes ndaj Tiranës, trajneri Daja është parë shumë i shqetësuar, kur ka parë se në seancën e djeshme stërvitore i mungonin plot 9 futbollistë. Të gjithë me probleme dëmtimi. Kapiteni Orges Shehi dje është gdhirë në spitalin e qytetit të Korçës, për shkak të një viroze të stinës, kështu që ka munguar në stërvitjen e dytë për ndeshjen me Tiranën. Këtë seancë trajneri Daja e ka bërë në ambientet e stadiumit, për shkak se grupi ka qenë i cunguar.

Tefik Osmani ndjen dhimbje në të njëjtin vend, ku u dëmtua pak ditë më parë dhe u rikuperua në Serbi. Vetë lojtari dhe stafi teknik po bëjnë të pamundurën, që deri të hënën të kalojë dëmtimi, edhe pse duket shumë e vështirë. Gjithsesi, përgjigja do të jepet të dielën, një ditë para Tiranës. Portieri Shehi pritet që deri nesër të jetë nën urdhrat e trajnerit Daja. Kristi Vangjeli dhe Hamdi Salihi dje janë parë të kryejnë vrapime dhe stafi mjekësor bën të ditur se kanë dëmtime muskulore. Kjo dyshe e ka më të lehtë rikthimin në fushë ndaj Tiranës. Një dëmtim ka pësuar edhe portieri rezervë, Erjon Llapanji, i cili ka probleme në gju dhe dje ka qenë i veshur civil, duke mos u stërvitur asnjë minutë. Për mesfushorin Argjend Malaj duhet thënë se sot pritet të kryejë një rezonancë për të mësuar se kur do të kryejë operacionin. Edhe ai e ka mbyllur sezonin. Rumuni Kornel Predesku është e sigurt që nuk luan të hënën, ashtu si dhe Lilaj dhe Abazi, të dëmtuar edhe këta. Kështu, janë 9 lojtarë me probleme për Skënderbeun pak ditë para Tiranës, por trajneri Daja shpreson të rikuperojë të paktën disa prej tyre.

Lojtarët e dëmtuar

1.Tefik Osmani

2.Hamdi Salihi

3.Kristi Vangjeli

4.Orges Shehi

5.Erjon Llapanji

6.Kornel Predesku

7.Sabjen Lilaj

8.Argjend Malaj

9.Leonit Abazi