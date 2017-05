Daja kërkon kujdes maksimal: Teuta do synojë të “hakmarret“

Leonard Trebicka

“Ndeshja ndaj Teutës është e rëndësishme, pasi jemi në 4 javët e fundit dhe çdo 90-minutësh është shumë i vështira. Ekipi duhet të jetë i përqendruar dhe këtë u kam kërkuar djemve gjatë këtyre ditëve. Presim një ndeshje të vështirë, pasi, veç specifikave të veçanta që ka ajo, Teuta do të synojë “hakmarrjen” pas eliminimit nga kupa”, – thekson mes të tjerash në intervistën e mëposhtme për “Sport Ekspres” trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja.

– Daja, erdhi radha e Teutës, pas asaj fitoreje në limit ndaj Vllaznisë. Si e shikoni këtë transfertë?

– Normalisht, është e rëndësishme, pasi jemi në 4 javët e fundit. Kam ëkrkuar që lojtarët të jenë sa më të përqendruar. Teuta do të ketë edhe dëshirën për “hakmarrje”, pas eliminimit nga kupa. Për këtë duhet të vlerësojmë gjithçka, të japim më të mirën dhe të dalim me tri pikë.

– Në Kupë e mundët dy herë skuadrën durrsake. Mund të themi që ia dini “sekretet” tashmë?

– Jo, ndryshon mjaft përgatitja e një ndeshjeje kupe me një në kampionat. Gjithsesi, e njohim mirë Teutën, i dimë pikat e forta të saj. Do të përpiqemi të bëjmë më të mirën, duke treguar se jemi në lartësinë e duhur për të dalë me pikë të plota. Eshtë fundi i kampionatit dhe fitorja për ne bëhet një detyrim.

– Ajo fitore dramatike ndaj Vllaznisë, si ka ndikuar në moralin e ekipit?

– Të them të drejtën, ekipi gëzon moral të lartë dhe gjendje psikologjike të shëndoshë, për vetë faktin se vijmë nga një seri fitoresh. Fitorja ndaj Vllaznisë shërbeu për të ruajtur këtë ecuri dhe rriti më shumë moralin në ekip. Tashmë jemi më afër me kreun, plotësisht në garë për objektivat sezonalë.

– Si është gjendja e ekipit para këtij takimi?

– Mund të them se jemi stabilizuar mjaft. Kemi në dispozicion Orelesin dhe Xhejmsin, dy lojtarë mjaft të rëndësishëm për manovrat tona, por mbi të gjitha Osmanin e rikuperuar plotësisht. Ky është një plus për ne, në një moment kur fitorja duhet më shumë se kurrë. Nga ana tjetër, kemi rikuperuar edhe disa lojtarë që kanë qenë me gjendje gripale si Muzaka, Mici apo ndonjë tjetër.

– Radas ka qenë ai që iu ka shqetësuar të hënën, pasi nuk ishte në stërvitje. Do të jetë gati?

– Po, Radas nuk u stërvit të hënën, për shkak të virozës gripale dhe u trajtua nga stafi mjekësor me medikamente. Por sot (dje( ka qenë në dispozicionin tim në seancën stërvitore dhe do të jetë në fushë ndaj Teutës.

– Sa i kënaqur jeni me grupin që keni në dispozicion?

– Kemi mungesa, pasi Lilaj, por dhe të tjerët, janë të rëndësishëm. Por kam pjesën më të madhe të lojtarëve në dispozicion, ata që kanë luajtur rregullisht kohët e fundit. Jam i kënaqur dhe këtë nuk e mohoj. Por ndryshe nga Vllaznia, nesër (sot) pres një Skënderbe ndryshe nga fillimi në fund. Nuk kemi çfarë të presim, e dimë detyrën deri në fund. Të gjitha ndeshjet janë finale. Nëse do të duheshin edhe shumë javë deri në fund, mund të toleronim ndonjë barazim, por këtë herë nuk na falet të lëmë pikë. Vetëm me fitore mund të shkojmë drejt titullit.

– Në analizën me skuadrën, çfarë konkluzionesh keni nxjerrë?

– Ato që kisha për të thënë, ua thashë futbollistëve dhe nuk mendoj se duhet t’i bëj publike. Një skuadër ka taktikën e vet, ku jo çdo gjë bëhet publike. Jam i bindur se me Vllazninë ishte një ditë “Jo” për ne. Radhën e ka Teuta dhe kemi menduar dhe do të mendojmë vetëm për këtë kundërshtar.

– Partizani pret Laçin, kurse Kukësi pret Flamurtarin. Komenti juaj?

– Nuk më intereson aspak çfarë ndodh në ndeshjet e tjera, më intereson vetëm Skënderbeu. Nëse i fitojmë 4 ndeshjet deri në fund, jemi kampionë. Kur të kenë përfunduar këto ndeshje, mund të pyes për rezultatin e rivalëve. Jam trajneri i Skënderbeut, jo i të tjerëve.

Skema e zakonshme, kthehen Orelesi-Xhejms

Kampionët do të luajnë sot me skemën e tyre të zakonshme 4-2-3-1, një skemë sulmuese. Trajneri Daja ka buzëqeshur, pasi ka dy rikthime të rëndësishme në mesfushë, Nuredin Orelesin dhe Xhejms Adeni. Dy afrikanët munguan ndaj Vllaznisë, sepse ishin të skualifikuar me kartonë. Sot mungojnë Lilaj, Nimaga, Predesku, Malaj dhe Abazi, të gjithë të dëmtuar. Pas seancës së fundit, trajneri Daja ka provuar formacionin, që është ai i ndeshjeve para Vllaznisë, me Osmanin në mesfushë dhe Gavazajn, Latifin dhe Xhejmsin pas Salihit.

Formacioni i mundshëm i Skënderbeut

Shehi – Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici – Osmani, Orelesi – Gavazaj, Xhejms, Latifi – Salihi