Daja: Javët e fundit, në një ditë e një orar!

Leonard Trebicka

Korçarët kanë marrë fitoren e tretë radhazi në transfertë, duke dëshmuar se janë në këtë moment ekipi më në formë. Skënderbeu mbetet 3 pikëve pas dy rivalëve, gati të përfitojë në çdo moment për të sulmuar titullin, edhe pse e ka shumë të vështirë ta ruajë atë, për shkak të inferioritet që ka në ndeshjet direkte me Kukësin dhe Partizanin. Megjithatë, korçarët do t’ia bëjnë shërbimin titullit deri në fund, duke synuar t’i fitojnë të pesta ndeshjet e mbetura. Trajneri Ilir Daja tha pas fitores në Gjirokastër se shpreson që ndeshja Partizani-Kukësi, që luhet të premten, të përfundojë në barazim, por gjithmonë ai ka evidentuar faktin se asgjë nuk ka vlerë, nëse Skënderbeu nuk fiton ndeshjet e veta, madje edhe kjo mund të mos mjaftojë në fund. Për titullin ka shumë kombinacione dhe asgjë nuk mund të thuhet në këtë moment. Diktojnë rezultatet e dy rivalëve, ndërsa korçarët kanë të domosdoshme 5 fitore në po kaq ndeshje. Kanë besim se mund t’ia dalin, pavarësisht se janë dy transferta shumë të vështira në Kukës e Durrës, apo edhe java e fundit me Partizanin. Megjithatë, përqendrimi është te ndeshja e radhës, sepse edhe një barazim do ta nxirrte ekipin korçar nga gara e titullit.

DAJA – Trajneri i kampionëve, Ilir Daja, mendon se javët e mbetura të kampionatit duhet të luhen në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin orar, për të pasur një garë sa më të ndershme dhe korrekte. Sipas tij, nëse kjo nuk është e mundur për të gjitha ndeshjet, të paktën duhet të ndodhë me ndeshjet e 3 pretendentëve për titull. Kanë mbetur edhe 5 javë nga fundi i kampionatit dhe tashmë dihet se ka një rivalitet të fortë mes tre ekipesh, ku bën pjesë edhe Skënderbeu, për titullin kampion. Gjatë këtyre javëve të fundit ka pasur një shtrirje jo vetëm gjatë ditës me ndeshje të ndryshme, por edhe gjatë dy ose tri ditëve. “Jo se jam ndjerë i shqetësuar për këtë fakt deri tani, por do të thosha se realisht do të ishte më mirë, që të gjitha ndeshjet të ishin në një ditë dhe në të njëjtin orar. Kjo duhet të pranohet nga të gjithë dhe nuk ka pse t’u jepet disa ekipeve mundësia të shohin se çfarë ndodh me kundërshtarët një ditë më parë ose edhe një ditë me vonë. Të paktën të tre ekipet, që luftojnë për titull, duhet të luajnë në një ditë dhe në të njëjtin orar,” – është shprehur dje trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, i cili tashmë po mendon për ndeshjen e radhës me Vllazninë, që luhet të shtunën në Korçë. Një ditë më parë ai do të ketë mësuar rezultatin e ndeshjes së dy rivalëve, që, nëse do të ishte një barazim, do ta karikonte më shumë ekipin e tij në sprintin final drejt titullit kampion.