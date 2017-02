Daja i druhet Laçit: Ata po ecin me ritmin tonë

Ilir Daja nuk i zë besë Laçit, përtej pozitave në renditje. Jo rastësisht, laçianët e kanë nisur shkëlqyeshëm vitin e ri, ndaj trajneri i Skënderbeut kërkon përqendrim maksimal. Duke folur në konferencën për shtyp para ndeshjes, ndër të tjera Daja deklaroi: “Ndeshja e nesërme është e një niveli maksimalisht për t’u motivuar, për vetë faktin se kurbinasit kanë dy fitore, po aq sa kemi edhe ne në këto dy javë të luajtura për këtë vit. Laçi ka një ekip gati të riformatuar me lojtarë me eksperiencë të kampionatit shqiptar. Kështu që na del për detyrë të jemi me motiv maksimal dhe them se do djersijmë shumë për të arritur fitoren”.

Tifozët në Korçë presin ende lojë të bukur: “Në ndeshjen e fundit që ne luajtëm ndaj Korabit kemi pasur shumë ekuilibër, kemi qenë gjithmonë përpara portës dhe kundërshtari nuk na rrezikoi asnjëherë. Me rikthimin e kondicionit të disa lojtarëve që kanë pasur probleme me dëmtimet, mendoj që nga kjo javë do të prodhojmë më shumë spektakël në lojën tonë. Nëse me Flamurtarin kemi pasur pak çekuilibër në mesin e fushës dhe kundërshtari 2-3 herë na rrezikoi me kundërsulmin, për ndeshjen e fundit jam i kënaqur nga ekipi, sepse asnjëherë kundërshtarin nuk na erdhi në zonën tonë me topin në kontroll. Ne nuk lamë asnjë boshllëk prapa në ndeshjen e fundit, kjo sepse ata ishin zero para portës tonë”.

Gjithsesi, Daja mbetet pragmatist dhe kërkon në radhë të parë rezultatin: “Normalisht që e para që kërkoj është trepikëshi, por që ky trepikësh të ketë një garanci në vazhdimësi duhet që të prodhojmë edhe lojë, natyrshëm në të dyja fazat e lojës dhe ajo që është më e rëndësishme është ajo që do t’u kërkoj lojtarëve është që të jenë maksimalisht të motivuar sepse nuk ka fitore të thjeshtë. Përjashto golashënuesin tonë më të mirë, Hamdi Salihi, që nuk e ka gjendjen e tij optimale, por që është një pikë referimi shumë e fortë në sulmin tonë, të gjithë futbollistët e tjerë natyrshëm që do të jenë ata që kanë gjendjen më të mirë për momentin”.

Një armë e fortë ndaj Laçit do të jetë Latifi, i kthyer pas pezullimit: “Latifi ka një potencial individual shumë të mirë, por që këtë potencial duhet ta ketë në funksion të grupit. Ka filluar të ndryshojë, por presim të ndryshojë edhe më shumë, pasi dihet që është nga lojtarët më të talentuar të Superiores. Prandaj vlerat që ka duhet t’i shkrijë për ekipin”.

Osmani po luan në mesfushë, ndërsa Predesku i avancuar: “Predesku është sulmues i dytë dhe atë ka rolin e tij natyral dhe e dyta edhe për shkak se në momentin e parë që ka ardhur nuk ka pasur potencialin e duhur fizik. Ka rikuperuar shumë në këtë drejtim, por mendoj që nuk mund të startojë për momentin nga fillimi. Osmani ka një bagazh teknik shumë të mirë dhe vertikalizon pasin qoftë të shkurtin, por edhe të gjatin. Ka një qetësi pasi ka një eksperiencë të madhe dhe ka edhe dyluftime të mira atje ku quhet kontrollori i mbrojtjes. Ai ka shumë elementë të mirë dhe prandaj është shfaqur po kaq mirë edhe në fushë. Ogunxhimi? Kur të ketë kondicionin e duhur do ta shikoni në fushë. Në teste që bëmë nuk u prezantua mirë dhe ai po ndjek një program të veçantë me përgatitësin atletik”.