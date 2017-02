Daja humb dhe Gavazajn, Osmani sërish mesfushor

Leonard Trebicka

Një lajm tjetër negativ është mësuar dje nga trajneri Ilir Daja, i cili është bërë me “dhimbje koke” para ndeshjes me Korabin. Pas tre mungesave të sigurta, Salihit, Nimagës dhe Latifit, ai ka humbur edhe një tjetër lojtar, Enis Gavazajn. Kosovari ndihmon shumë sulmin dhe mund të zëvendësonte Latifin, por nuk është në gjendje të luajë për shkak dëmtimi dhe bëhen kështu 4 mungesat për stafin teknik. Hamdi Salihi mund të jetë në stol, pasi për formacionin nuk bëhet fjalë. Një ditë më parë gazeta bëri me dije se Enis Gavazaj po kryente terapi me mjekun e skuadrës, Jorgo Pantazin, dhe se kishte shanse të bëhej gati për të hënën, por rezonanca e djeshme ka treguar se ka probleme. Kjo rezonancë nxori në pah një dëmtim muskulor të Gavazajt dhe të paktën për këtë ndeshje të radhës ai nuk mund të luajë. Deri të hënën do të kryejë stërvitje larg pjesës tjetër.

SALIHI – Në stërvitjen e djeshme të Skënderbeut është parë të vrapojë në momentet e para me grupin edhe Hamdi Salihi. Shkodrani, përveç nxemjes, ka kryer edhe disa minuta kuadrat dhe më pas e ka pasur të pamundur të vazhdojë. Edhe sot sulmuesi do të vazhdojë me të njëjtën mënyrë stërvitjeje, pa shumë ngarkesë, ndërsa të dielën, pra nesër, do të bëjë “provën gjenerale” për të parë, nëse mund të jetë të hënën në fushë. Gjithmonë flitet për të qenë ose jo në stol, pasi për të luajtur titullar nuk ka mundësi. Salihi ka dy javë që vuan këtë dëmtim dhe forma e tij është larg optimales. Kjo është mungesa më e rëndësishme e Skënderbeut këtë javë.

FORMACIONI – Përveç Salihit, i cili maksimumi do të jetë në stol, trajneri Daja nuk ka të gatshëm Nimagën, që ndoshta nesër mund të bashkohet me grupin, si dhe Latifin të skualifikuar dhe Gavazajn të dëmtuar. Janë 4 mungesa, por që nuk ndikojnë në skemën e lojës së korçarëve. Trajneri Daja i beson skemës 4-3-3, ku treshja e sulmit do të jetë “e re”, me iranianin Reza Karimi, i cili mund ta nisë titullar. Formacioni nis me të zakonshmin Shehi, por edhe katërshja e mbrojtjes nuk ndryshon. Vangjeli në të djathtë dhe Mici në të majtë, kurse në qendër dyshja Radas-Jashanica. Osmani nuk do të jetë në stol, por në mesfushë, në rolin e shkatërruesit, si në Laç, ku shënoi edhe golin e barazimit. Përpara tij do të jenë Lilaj dhe Orelesi, për të kaluar në repartin më problematik, atë të sulmit. Karimi pritet ta nisë në të djathtë, por është edhe alternativa e Gripshit, lojtar i blerë vetëm pak ditë më parë nga Skënderbeu. Plaku do të jetë në krahun tjetër, kurse Xhejms në majë të sulmit. Një tjetër variant është që Plaku të kalojë në majë të sulmit, por për gjithçka do të vendosë trajneri Daja, pas seancës së nesërme. Grupi është i cunguar dhe ai është në “hall”.