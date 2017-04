Daja: Gjithçka perfekte, tani shpresoj te barazimi në Partizani-Kukësi

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, nuk e fsheh kënaqësinë për fitoren në Gjirokastër, një rival mjaft i rrezikshëm. Në ekranin e Supersportit, Daja flet edhe për shanset për titull, duke pranuar se shpreson te barazimi në Partizani-Kukësi…

“E kishim llogaritur si ndeshje shumë të vështirë, kundër një Luftëtari që luan shumë mirë, brenda e jashtë fushe. Luftëtari ka dalje shumë të shpejta në sulm dhe prisnim probleme. Kontrolluam gjithçka mirë në pjesën e parë, por nuk ishim agresivë sa duhej para portës kundërshtare. Goli i shënuar na dha qetësi dhe krijuam edhe situata të tjera të rrezikshme. “Luftëtari na vendosi në vështirësi në fundin e takimit, sepse sulmoi me të gjitha forcat, por ia dolëm të mos pësonim dhe morëm 3 pikë të çmuara. Luftëtari ka shumë cilësi në sulm, por edhe ne nuk jemi inferiorë në këtë drejtim. Ekipi u tregua pragmatist, duke menduar për rezultatin, ndonëse kërkonim një lojë më sulmuese.

“Dalja e Osmanit na prishi pak qetësinë, sepse është një lojtar shumë i rëndësishëm dhe në formë, duke luajtur në një pozicion ndërlidhës të rëndësishëm mes mesfushës e mbrojtjes. Muzaka u fut pa nxehje, por jam i kënaqur me paraqitjen e gjithë skuadrës. Gjergji është një lojtar me tipare sulmuese, por sot i dhashë detyra më mbrojtëse, për të ndihmuar shumë mesfushën. Ne dëshironim të bënim presing të madh në mesfushë dhe Muzaka ishte lojtari më i mirë për këtë gjë.

“Dështim nëse nuk fitohet titulli? Ndoshta jam keqkuptuar ajo deklaratë. Kam thënë në prezantimin tim se për çdo trajner të Skënderbeut titulli është detyrë, ndërsa vendi i dytë i quhet dështim. Bëhet fjalë për një klub që del kampion prej 6 vitesh, ndaj të dalit kampion quhet thjesht bërja e detyrës. Do të na vinte keq nëse nuk do t’ia dilnim, po luftojmë fort dhe pa aleatë, ndryshe nga ndonjë ekip tjetër. Javën që vjen përballen Partizani e Kukësi, por ne duhet të bëjmë maksimumin në ndeshjet tona e pastaj të shohim rivalët.

“Presioni para Luftëtarit? Ishte realisht i madh, sepse nëse nuk fitonim, merrte fund gara jonë për titull. Kam një skuadër eksperte, me shumë lojtarë kampionë, ndaj jam shumë i kënaqur.

“Xhejms e Orelesi, të pezulluar për ndeshjen e ardhshme? Nuk është ndonjë strategji e jona, përkundrazi, i kam tërhequr vërejtje edhe Radasit, sepse në një moment u përfshi në konflikt me një kundërshtar. Na duhen të gjithë lojtarët, kundër Vllaznisë javën e ardhshme do të jetë shumë e vështirë dhe nuk e kemi luksin të marrim kartonë me dëshirë.

“Forma fizike e Salihit? Është rritur dukshëm, edhe pse ka shumë presion, që ai e menaxhon shumë mirë. Salihi po luan shumë më tepër të skuadrën dhe për të rkrijuar hapësira për të tjerët. Ai nuk është lojtar egoist, po i harxhon energjitë për të ndihmuar skuadrën dhe kjo e penalizon disi për të gjetur golin.

“Partizani-Kukësi? Do të preferoja një barazim, por sido që të shkojë, do ta presim me qetësi”.