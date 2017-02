Daja: Fusha avantazh, të fitojmë çdo ndeshje!  

Leonard Trebicka

Prishin punë disa mungesa për Skënderbeun në ndeshjen e sotme me Korabin, që luhet në stadiumin “Elbasan Arena”, por ajo që i intereson më shumë trajnerit Ilir Daja, ka të bëjë me mendësinë. Ai do që të mos ketë nënvlerësim të kundërshtarit dhe pret që ekipi të marrë rezultat dhe të shprehet më mirë në fushë. Trajneri i kampionëve gjykon se nga javë në javë Skënderbeu do të rritet dhe do të ngjitet në atë nivel, ku e presin drejtuesit dhe tifozët e tij. Ja intervista e trajnerit Daja nga Durrësi një ditë para ndeshjes me Korabin:

– Daja, si është gjendja e Skënderbeut para ndeshjes me Korabin?

– Mendoj se jemi gati. Na prishin punë disa mungesa, por jemi përgatitur seriozisht, duke e vlerësuar maksimalisht kundërshtarin. Korabi mban vendin e fundit, por e kemi vlerësuar njësoj si të tjerët. Nënvlerësimi do të na prishte shumë punë.

– Do të keni disa mungesa për këtë ndeshje…

– Nuk ia ka dalë Gavazaj, ndërkohë që edhe Nimaga është i dëmtuar. Latifi është i pezulluar, kurse Salihi do të jetë në stol, pasi nuk është në 100% të formës së tij. Këto janë problemet para ndeshjes së radhës, por nuk e ndryshojnë objektivin tonë.

– Profesor, sa ju ndihmon fakti që do të luani në fushën asnjanëse të Elbasanit?

– Nëse do të luanim në Peshkopi, do të ishte më e vështirë, këtë e pranoj. Elbasani ka fushën më të mirë në Shqipëri dhe ky sigurisht është avantazh, pasi na lejon të bëjmë kombinacionet tona. Shpejtësia në fusha të tilla, në konceptin tim, është në lexim të situatave dhe më pas vjen kondicioni fizik, që do të ndryshonte, nëse do të luanim në fushë tjetër.

– Kukësi ka fituar dhe është 7 pikë para. E ndjeni presionin e fitores?

– Duhet të bëjmë garën tonë dhe t’i marrim ndeshjet një e nga një. Tani duhet të fokusohemi te Korabi për të marrë trepikëshin, pastaj renditja ndryshon javë pas jave. Ne na del për detyrë vetëm të fitojmë ndeshjet tona.

– Sulmuesi Ogunxhimi është prezantuar dhe ka kryer dy seanca stërvitore. Ç’mendim keni për të?

– Nga sot do të paktën edhe 10 ditë të tjera stërvitje me përgatitësin atletik Iris Selimi, pasi nuk ka kondicionin e duhur fizik. Ogunxhimi duhet të bëjë së pari përgatitjen atletike dhe më pas do të shohim, pasi do kohë të përshtatet. Në kampionatin nga vjen ka pasur pushim dhe kjo e ka dëmtuar për të pasur formën që duhet.

– Po forma e Predeskut, sa ka ndryshuar?

– Forma e tij ka përmirësim dhe taktikisht Predesku ka bagazh shumë të mirë, por gjendjen fizike duhet ta rrisë. Jam i bindur se do të na shërbejë shumë në të ardhmen, pasi e kemi llogaritur në formacion. Na shërben shumë, sidomos kur kundërshtari është në mbrojtje, sepse e qarkullon shumë mirë topin.

– Do të ketë ndryshim në skemën taktike të Skënderbeut?

– Si trajner, punoj që në fillim të përgatitjeve javore për një ndeshje me lojtarët, që mendohet se i kam në formacion. Pak a shumë ata lojtarë, që nesër (sot) do të jenë në fushë, e dinë. Të tjerat i mbaj vetë, për të mos i dhënë shumë dije kundërshtarit një ditë para.

– Në ndeshjet me Flamurtarin dhe Laçin nuk kemi parë Skënderbeun e vërtetë. Çfarë e pengon këtë ekip?

– Koha nuk ka qenë e mjaftueshme. Me Flamurtarin mendoj se Skënderbeu funksionoi mirë, kontrolloi topin dhe territorin në pjesën më të madhe, por shfaqëm edhe probleme. Për ndeshjen me Laçin bëmë disa spostime. Kishim në fushë 2-3 futbollistë, që mendoj se do të na shërbejnë në të ardhmen. Nuk më shqetëson ajo paraqitje me kurbinasit.

– Po kur do ta shikojmë Skënderbeun e madh edhe në lojë?

– E kam thënë më parë se javët e para skuadra nuk do të jetë në formën optimale, pasi zhvilluam një fazë me ngarkesë të madhe fizike. Gradualisht do të dalim aty ku pritet. Në vazhdim do të kërkojmë pikëve të prodhojmë edhe lojë.

– Ndeshjet e radhës do të jenë të lehta në letër…

– Nëse do të kemi këtë mendësi, do të kemi probleme me rezultatet dhe performancën. Në fushë duhet të futemi me mendësi fituesi dhe këtë do të bëjmë në çdo ndeshje.

– Cila është porosia juaj e fundit për ekipin për ndeshjen me Korabin?

– Në fakt, është edhe një seancë teorike, që nuk e kemi zhvilluar, pasi do ta kryejmë në mbrëmje vonë. Aty do të jap detyrat e fundit dhe do ta analizojmë kundërshtarin me video. Nëse lojtarët do të japin maksimumin në fushë, do të fitojmë.