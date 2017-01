Daja, fjalët e para si “korçar”

Ilir Daja ka nisur zyrtarisht punë si trajner i Skënderbeut dhe është prezantuar sot para mediave, në kompleksin “Tropikal” në Durrës.

“Është e vështirë, sepse dihet që objektivi është të dalësh kampion. Po dole, ke bërë detyrën, ndërsa në të kundërt quhet dështim. Vështirësi ka gjithmonë, por të marrësh një ekip kampion në mes të kampionatit, vështirësia shtohet pasi dihet që merkato e janarit është e limituar.

“Skënderbeu ka kontingjent, ka lojtarë që kanë dalë kampionë disa herë. Do të jetë i njëjti grup, por siç e tha presidenti, nëse do të ketë ofertë për ndonjë lojtar të caktuar, që klubit do t’i sjellë të ardhura financiare, do të mundohemi ta zëvendësojmë.

“Ekam ndjekur Skënderbeun, sepse pak kohë ka që jam shkëputur nga Superiorja. Përgjigjen më të saktë mund ta jap në fund të fazës, kur të shoh gjendjen e ekipit, pasi një gjë është ta shoh si kundërshtar, e një gjë tjetër të stërvitësh ekipin. Objektivi është të dalim kampion. I imi si trajner është të marr maksimumin e grupit për të arritur objektivat e klubit”.