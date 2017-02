Daja: Fitore për të gjithë skeptikët

“Skënderbeu nuk është pjesë e asaj që kanë paragjykuar të tjerët dhe këtë e treguam gjatë gjithë 90-minutëshit. Na vlen ky kualifikim, por mund të kishim bërë rotacion, sepse pas 4 ditësh do të luajmë me Luftëtarin”, – e ka nisur prononcimin pas ndeshjes trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja. Ai ka theksuar se ky është viti, që në Korçë të mbërrijë edhe Kupa, përveç titullit kampion.

– Daja, Skënderbeu ka fituar dhe ka kaluar në gjysmëfinale, por mbi të gjitha ka luajtur pastër?

– Përveç specifikës së Kupës, që është me sistem eliminimi, ishim në presion, sepse paragjykoheshim para ndeshjes se do ta linim këtë kompeticion. Por e treguam veten në lojë. Skënderbeu nuk është pjesë e asaj që kanë paragjykuar të tjerët dhe këtë e treguam gjatë gjithë 90-minutëshit. Na vlen ky kualifikim, por mund të kishim bërë rotacion, sepse pas 4 ditësh do të luajmë me Luftëtarin.

– Sipas jush, në çfarë niveli ishte ky 90-minutësh për Skënderbeun?

– Isha i detyruar të hidhja në fushë formacionin e plotë. Nuk është se jemi paraqitur mirë në lojë, por ato elementë që përmenda më sipër, pasi u paragjykuam, ndikuan në performancën e lojës së skuadrës.

– Aktivizuat të gjithë titullarët, të cilët mund të jenë të lodhur pak ditë më pas ndaj Luftëtarit…

– Të them të drejtën, sot (dje) duhet të kënaqemi me këtë kualifikim. Kemi ditë të tjera në dispozicion për të rikuperuar energjitë dhe për të rregulluar mënyrën e lojës, sepse në pjesën e dytë Laçi nuk kishte çfarë të humbiste dhe u hodh me shumë forca në sulm. Natyrisht, kemi harxhuar mjaft energji, por duhej të ishim më të kujdesshëm në administrimin e lojës. Kemi ditët e duhura për t’u futur në fushë ndaj Luftëtarit me potencial të plotë.

– Trajneri Sinella deklaroi pas ndeshjes se Laçi meritonte të kalonte më tej dhe jo Skënderbeu?

– Ajo që është evidente, është se Skënderbeu e kaloi turin dhe është në gjysmëfinale. Secili trajner ka opinionin e vet. E kishin ndërtuar lojën, që të ishim në kujdesshëm në mbrojtje, por jo si në fakt u shfaqëm. Duhet të ishim shumë më të kujdesshëm në administrimin e topit, që t’i linim sa më pak iniciativë kundërshtarit. E bëmë këtë në gjysmën e pjesës së parë, pastaj për gabimet tona i lamë iniciativë Laçit. I rëndësishëm është kualifikimi.

– Nazmi Gripshi ju bindi, pasi herë të parë luajti si titullar?

– Duke shtuar edhe performancën e tij të parë, pasi luajti 5 minuta po ndaj Laçit për kampionat, mund të them se të luash me fanellën e Skënderbeun ka edhe emocione. Ka bërë një fillim të mirë sot (dje), por do kohë të ingranohet me grupin, që atë potencial psikofizik që ka, ta administrojë më mirë. Shpresoj që në ndeshjet e tjera të na shërbejë më shumë. Por, si ndeshja e parë, i uroj suksese për performancën!

– Sa besoni se Skënderbeu do ta fitojë Kupën këtë sezon?

– Do të luftojmë në të dy frontet. Mendoj se e kemi potencialin e duhur për të fituar të dy trofetë, por duhet të fokusohemi menjëherë te ndeshja ndaj Luftëtarit dhe t’i marrim gjërat me radhë.

– Cilin kundërshtar do të preferonit në gjysmëfinale, ku nuk janë as Kukësi dhe as Partizani?

– Kemi kaluar më tej dhe nuk mendojmë që tani për ekipin, me të cilin do të përballemi në gjysmëfinale. Shpresoj shumë, që Kupën ta sjellim këtë vit në Korçë, por sigurisht, pa hequr dorë nga synimi ynë kryesor, që është titulli kampion.