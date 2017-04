Daja: Dua finalen dhe s’dorëzohem për titullin!

Leonard Trebicka

“Shpresoj që nesër (sot) të vazhdojmë me ritmin ndeshjeve të fundit. E dimë shumë mirë që Teuta do të japë gjithçka në fushë dhe duhet të tregojmë kujdes”, – thekson në një intervistë për “Sport Ekspres” trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, i cili beson shumë se të tijtë, jo vetëm do të sigurojnë finalen e më pas trofeun e Kupës, por kanë mundësi edhe për titullin kampion. Përpara seancës së djeshme stërvitore, Daja ka folur me detaje për ndeshjen e sotme, por edhe për shanset e titullit në 7 ndeshjet e fundit. Ja intervista e plotë e trajnerit Daja:

– Daja, a është gati Skënderbeu për ndeshjen me Teutën, ku vendoset kualifikimi?

– Shpresoj që të vazhdojmë me ritmin e ndeshjeve të fundit. E dimë shumë mirë, që Teuta do të japë gjithçka në fushë dhe duhet të tregojmë kujdes. Kemi pasur në dispozicion disa ditë për ta përgatitur këtë takim dhe jam i bindur se do të jemi ne fituesit.

– Ju mjafton edhe barazimi për të kaluar në finale. Do të luani, duke mbrojtur fitoren në Korçë?

– Nuk i shkon Skënderbeut, me cilësinë që ka, të shkojë në Durrës dhe të luajë për të ruajtur avantazhin e ndeshjes së parë. Normalisht, nuk mund ta them strategjinë e lojës, pasi e ruaj atë, por do të thosha se do të luajmë për fitore.

– Teuta nuk ka çfarë të humbasë dhe me siguri do të keni më shumë punë në mbrojtje…

– Do të bëjmë lojën tonë, se ç’do të bëjë Teuta, nuk e di. Nëse do të bëjmë lojën tonë, them se do ta kemi situatën në dorë.

– Keni probleme dëmtimi përpara kësaj ndeshjeje, përveç Lilajt e Idrizajt?

– Po, Lilaj dhe Idrizaj vazhdojnë të jenë të dëmtuar, por nuk kam në situatë loje as Gjergji Muzakën, i cili po kalon një gjendje gripale. Nuk kemi probleme të tjera.

– Më e lehtë për ju, pas kthimit të Osmanit dhe Micit?

– Ekipi ka shumë lojtarë të rëndësishëm dhe nuk janë vetëm këta që përmendët. Kemi shumë alternativa, por sigurisht, kur kthehen Osmani dhe Mici, dy titullarë, edhe unë kam mundësi më të mëdha. Janë një plus i madh për ekipin.

– Do të ketë ndryshime në formacion, keni ndonjë surprizë?

– Ata që kam aktivizuar deri tani në formacion, e kanë merituar dhe çdo skuadër ka një 11-ësh bazë në pjesën më të madhe të kampionatit. Ata që e meritojnë, do të luajnë edhe nesër, por besoj se nuk do të ketë shumë ndryshime.

– Si e parashikoni ndeshjen, shkon në finale Skënderbeu?

– Natyrisht që po. Do të bëjmë ç’është e mundur të jemi në finale, pavarësisht se e respektojmë kundërshtarin. Mos harroni se gjithmonë durrsakët na kanë hapur probleme dhe do të jetë një kalim në finale i vështirë.

– Ju duhet të mendoni edhe për Laçin në kampionat, apo jo?

– Duhet të fokusohemi te Kupa e Shqipërisë, më pas shohim për të tjerat. Nëse kalojmë në finale, do të jemi në gjendje psikologjike më të mirë dhe kjo na duhet për javët e mbetura të Superligës.

– Ju tremb dendësia e ndeshjeve në këtë fazë të sezonit?

– Edhe një ndeshje kemi në Kupë, të nesërmen (sotmen) me Teutën, pasi finalja është larg në kohë. Pas këtij takimi, do të përqendrohemi në kampionat, ashtu si rivalët tanë.

– Skënderbeu është 3 pikë larg Kukësit dhe Partizanit. Sa shanse keni për kreun?

– Nëse vazhdojmë me këtë ritëm, shanset janë të mëdha të kthehemi shpejt në krye. Jemi pretendentë për titullin, edhe pse për momentin jemi në vend të tretë. Duhet të ruajmë ritmin e fitoreve dhe përballjet direkte me rivalët zgjidhin çështjen e titullit.

– Do të dëshironit më shumë si trajner titullin apo trofeun e Kupës së Shqipërisë, që Skënderbeu nuk e ka fituar asnjëherë?

– Do të preferoja titullin, por edhe Kupën e Shqipërisë, të dyja bashkë. Por duhet të kemi kujdes të madh dhe të mos lëshojmë pe në asnjë kompeticion. Nëse ndodh t’i fitojmë të dy, do të ishte ideale.

– Pas Teutës vijnë dy transfertat me Laçin dhe Luftëtarin…

– Duhet të jemi të kujdesshëm, si në Laç, edhe në Gjirokastër. Mund të them se, nëse do të kishim marrë qoftë edhe barazimin me Partizanin, situata do të ishte vërtet ndryshe. Nuk na falet asnjë hap i gabuar.

– Cila është porosia e fundit e Dajës për ekipin para ndeshjes me Teutën?

– E vetmja gjë që kërkoj është të respektojmë maksimalisht kundërshtarin, pasi është i fortë. Duhet të bëjmë gjithçka në fushë për të siguruar finalen.