Daja, “bllokadë” huazimeve: Pres të vijë një sulmues

Ilir Daja ka sqaruar çështjen e huazimeve, teksa është shprehur për gazetën se nuk do të ketë asnjë lëvizje deri më 31 janar. Trajneri i bardhekuqve është në pritje të afrimeve të tjera, teksa duket se nuk do të bëjë asnjë veprim të nxituar.

“Skënderbeu nuk mund të bëjë asnjë huazim për momentin, madje edhe ditën e hënë nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë. Për mua këto huazime që do të bëjmë do të jenë shumë të studiuara, pasi nuk e dimë akoma se çili do të jetë 100% grupi dhe unë ta bëja një gjë të tillë. Me këtë dua të them se deri më 31 janar nuk kemi për të bërë asnjë lëvizje nga Skënderbeu dhe vetëm pasi të jem bindur unë do ta bëj një gjë të tillë”, deklaroi fillimisht trajneri kryeqytetas, ndërsa më pas foli edhe afrimin e një sulmuesi, për të cilin duhet të vendosë ai vetë.

“Do të kemi edhe një sulmues që ne e presim të vijë te Skënderbeu. Janë tre futbollistë që unë i kam studiuar gjatë këtyre ditëve nëpërmjet videove dhe pasi të jem bindur plotësisht, do të them se cili do të jetë lojtari që do të vijë te Skënderbeu. Sigurisht që është disi e vështirë për të zgjedhur lojtarë të tillë nga televizori, prandaj dhe unë po mendohen dhe duhet të bindëm pa të vendos”, përfundon Daja deklaratën e tij.