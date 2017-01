Daja: Asnjë problem me Muzakën, na duhet shpejtësia e tij

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja e ka pritur me kënaqësi afrimin e Muzakës te skuadra e tij. I intervistuar nga “Sport Ekspres”, ai shpjegon pse Muzka i duhet Skënderbeut dhe mohon problemet me mesfushorin kur punonin te Tirana.

…

24 orë pozitive për ju, pas fitores me Flamurtarin vjen dhe afrimi i Muzakës…

Për ndeshjen kam folur. Dalëngadalë do përmirësohemi, për më tepër që luajtëm ndaj një rivali shumë të fortë. Përsa i përket Muzakës, përvoja që ka ai do të bënte këdo ta donte në skuadër.

A kishit nevojë për një lojtar të tillë?

Po, sepse ne kemi probleme me shpejtësinë në sulm, një nga pikat më të forta të Gjergjit. Nga ana tjetër, në krahun e djathtë të mesfushë ishte krijuar një lloj ngërçi. Sidomos në ndeshjet brenda fushës Muzaka është një lojtar shumë i vlefshëm.

Si i komentoni zërat që thonë se në skuadrën e Tiranës ju dhe Muzaka nuk kishit një raport brilant?

Nuk ka asgjë të vërtetë, nuk kam asgjë personale me askënd. Muzaka nuk ka luajtur titullar i rregullt te Tirana sepse ka pësuar dy dëmtime të mëdha, plus ka pasur nevojë për kohë për t’u riaftësuar. Me mua Muzaka ka luajtur më shumë se pasi ika unë.

Si ju, dhe Muzaka, në javën e shtatë do shkoni të luani në “Selman Stërmasi” kundër Tiranës. Çfarë ndjesie ju jep?

Do flasim në atë moment për këtë gjë, për momentin mendoj për ndeshjen e radhës.