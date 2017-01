Cungu “vajton” mungesën e afrimeve, Gjoka feston suksesin e vuajtur

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu, fajësoi episodin e pafat që solli golin e fitores kuksiane, ndërsa në emisionin “Gol pas Goli” ankohet sërish për merkaton e varfër të Vllaznisë: “Të humbësh me një episod, aty bëhet diferenca. Kualitet bëjnë diferencën. Pjesa më e madhe e golave shënohen nga goditjet standarde, sidomos Kukësi që ka lojtarë të rrezikshëm. Kukësi thuajse nuk bëri asgjë, ne patëm 2-3 raste të mira. Kemi tentuar Cetkoviçin dhe Bakajn, por mundësitë financiare kaq janë, ata që bëjnë diferencën kushtojnë. Kush vendos për lojtarët? Jam trajner dhe jo menaxher. Është detyrë e klubit për të afruar, Unë kam dhënë listën e lojtarëve të kampionatit tonë për t’i afruar. Unë nuk e di çfarë bëhet jashtë. Me telefon ka lojtarë që nuk pranojnë as të testohen. Unë kam pritur që klubi të sjellë lojtarë, ndërsa për t’i përzgjedhur vendos vetë. Nuk është e lehtë, as për drejtuesit për të sjellë lojtarë”.



Ndërkaq, trajneri i Kukësit Ernest Gjoka deklaroi: “Nuk ishte punë fati kjo fitore. Ishte ndeshje e vështirë, ndeshja e parë e kësaj faze. Kemi kaluar një ndeshje të vështirë dhe kjo është e rëndësishme. Ishte ‘fotokopje” e ndeshjes së fazës së parë, por diferencën e bëri goli. Ishte ndeshja e parë, përgjegjësia për të mos gabuar që bënë këtë. Kjo është ajo që kemi bërë pak keq. Ndeshje të tilla janë për t’u fituar. Luajti Karioka, por jo Hasani? Edoni po bëhet gati. Vjen nga një dëmtim dhe po bëhet gati gradualisht. Menduam të aktivizonim Kariokën, pasi Lushtaku u dëmtua. Luajti Karioka pasi e njeh mirë kampionatin. Nuk e futëm Edonin për të mos e rrezikuar”.