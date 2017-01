Cungu: Prisja përforcime, tani bëhet më e vështirë

Gaspër Marku

Armando Cungu ka dalë dje para medieve dhe ka folur në lidhje me fazën përgatitore, prej së cilës e kënaq vetëm përkushtimi i lojtarëve, pasi kushtet atmosferike e vështirësuan përgatitjen e skuadrës. Një tjetër problem që u has në Ulqin ishte edhe mungesa e ndeshjeve miqësore, ndërkohë që Cungu sqaroi edhe njëherë çfarë ndodhi në përballjen e luajtur ndaj skuadrës me japonezë. Nuk mund të mos flitej për pjesën e mbtur të sezonit dhe merkaton, ku ai deklaron se priste përforcime.

PËRSHTYPJET NGA FAZA – “Kur bëhet fjalë nëse jam i kënaqur, për të qenë korrekt dhe realist mund të them se jam tek përkushtimi i djemve në procesin stërvitor. Ndërsa, përsa i përket mënyrës se si shkuan gjërat, natyrshëm që nuk jam i kënaqur. Nuk jam i kënaqur sepse sepse kushtet atmosferike nuk na lejuan të punojmë normalisht dhe jemi detyruar të stërvitemi në pallat sporti, ndërkohë që pasdite kemi bërë vrapime nëpër borë. Pra, kemi pasur vështirësi për të prek topin, vështirësi për t’u shprehur në fushën e lojës”

MUNGESA E MIQËSOREVE – “Kemi pasur vetëm një test brenda familjes me ekipin e 19-vjeçarëve, të cilët dua t’i falënderoj të them të drejtën, si ata djem, trajnerin e tyre, drejtorin e akademisë, të cilët u shprehen të gatshëm për të ardhur në Ulqin dhe për të na ndihmuar, sepse në një farë mënyre është ndihmë për ekipin tonë, pasi ishte e nevojshme të zhvillonim një miqësore të tillë.”, thotë Cungu duke shtuar se “përtej asaj nuk patëm asnjë mundësi tjetër”.

MIQËSORJA E NDËRPRERË – “Na u shfaq një ekip, ku di unë, me një kontigjent të grumbulluar japonezësh, të cilët prej vitesh funksionon në Malin e Zi, por të them të drejtën nuk shkoi ashtu siç e mendonim. E ndërpremë ndeshjen aty rreth minutës 25-30, pasi gjatë kësaj kohe vetëm shkelma kishte në fushë. Mesa duket qëllimi i tyre ishte për të na rënë neve në sy, kurse qëllimi i jonë nuk ishte ai. Pas shumë paralajmërimeve për kundërshtarin, situata nuk ndryshoi aspak, teksa ndeshja ishte shumë e rëndë, kështu që e pashë të arsyeshme ta ndërprisja lojën. Kontigjentin realisht nuk e kemi shumë të plotë dhe në këto kushte të na dëmtohen përpara kampionatit lojtarë shumë të rëndësishëm të ekipit do të ishte shumë e rëndë për ne”.

KAMPIONATI – “Këto dy faza kanë për të qenë shumë më të vështira se dy fazat e para për shumë arsye që dihen, dhe besoj se nuk ka nevojë për t’i shprehur, sepse jam i bindur se të gjithë e marrin me mend se si funksionon. Të them të drejtën kam pritur që ekipi të përforcohet, megjithatë nuk është bërë e mundur. Kam pritur nga klubi që të më ofrojë lojtarë, por ka ardhur vetëm një mbrojtës i majtë nga Belgjika. Kundërshtarët tanë kanë bërë afrime, ku ekipi më i keq ka marrë tre-katër lojtarë. Në këto kushte mund të them se nuk është një lajm i mirë për ekipin tonë”.

BESIMI – “Unë kam besuar tek këto djem, vazhdoj të besoj. Nëse do të vazhdojmë të jemi serioze siç jemi treguar në pjesën më të madhe të dy fazave të para, nuk duhet të vëmë në diskutim mbijetesën. Kjo është ajo që mund të them për momentin”.

MULEMO – “Fatmirësisht, na është krijuar mundësia e zhvillimit dhe të një ndeshje miqësore me Besëlidhjen të shtunën dhe do ta shohim edhe në këtë ndeshje. Megjithatë, në një farë mënyre e kam një ide për të, por le ta lëmë më mirë të flas pas ndeshjes miqësore me Besëlidhjen. Gjithsesi, është një lojtar i cili nuk ka gjendjen fizike të mirë, sikurse ka edhe disa defekte të tjera teknike në aspektin mbrojtës sidomos, kështu që për momentin nuk jam pozitiv për lojtarin”.

PARASHIKIMI – “Parashikoj një pjesë të mbetur shumë të vështirë. Ajo që unë mund të garantoj dhe të parashikoj, është parashikimi për punën time, Armando Cungut. Kam garantuar dhe garantoj gjithmonë dhe gjithkund që do të bëj punën time maksimalisht mirë, sikurse kërkoj që edhe djemtë, dhe deri në këto momente që flasim po vazhdojnë dhe e bëjnë punën shumë mirë. Kampionati është shumë i vështirë, ekipi ka pasur nevojë për afrime, por gjithsesi ndodhemi në këtë situatë dhe duhet të jemi optimistë e të kemi besim tek këto djem. Pres edhe përkrahjen e opinionit sportiv për këtë Vllazni, për të dalë faqebardhe që ta përballojmë me sukses këtë sezon futbollistik”.