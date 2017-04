Cungu: Po na trajtojnë si mësimore arbitrash

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu, u shfaq shumë i mërzitur në ekranin e Supersportit pas ndeshjes, duke e pranuar se ishte një ndeshje që duhej fituar me çdo kusht dhe është një gabim që do t’u kushtojë shtrenjtë, ky dy-pikësh i lënë ndaj Korabit. Gjithashtu, Cungu ankohet për përzgjedhjen e një arbitri pa eksperiencë në një ndeshje ku Vllaznia kishte objektiv të rëndësishëm dhe sipas shkodranit nuk u akorduan dy 11-metërsha.

Nënvlerësim, apo thjesht një ndeshje e dobët?

Ndodhi gjithçka, por ndodhi ajo që nuk duhej të ndodhte me Vllazninë. Në ndeshje të tilla, ndaj një rivali pa motiv, por që luajnë në mënyrë selektive, bëhej e vështirë dhe ia kisha bërë të qartë skuadrës që ishte e vështirë. Ashtu ndodhi, edhe pse luajtëm mirë, krijuam raste, goditëm shtylla, ndoshta na është mohuar 11-metërsh, nuk e di, pati shumë gjëra. I uroj suksese arbitrit, por Vllaznia nuk është mësimore për të mësuar profesionin. Vjen një gjyqtar i ri e pa eksperiencë, nuk është normale. Megjithatë, kemi fajet tona, nuk dua të justifikohem.

Gara për vendin e katërt?

Ndërlikohet shumë, sepse shorti është shumë i vështirë dhe sot nuk na lejohej asnjë gabim. Le të shpresojmë se do të nxjerrim mësimet e duhura dhe të mundohemi të marrim maksimumin në ndeshjet e mbetura. Duhet të rikthehemi skuadra e uritur e me shpirt gare që ishim para Vlorës. Është e çuditshme, dy ndeshjet e fundit skuadra ka ndryshuar shumë për keq.

Korabi, a mund të ketë luajtur për llogari të dikujt tjetër?

Nuk e di, kjo pak rëndësi ka, e dini ju atë punë. Nuk kam asgjë korrekte dhe nuk kam ndonjë ankesë, edhe pse thashë që Korabi në ndonjë ndeshje luan pa motivim e në ndonjë ndeshje jep gjithçka. Sot Korabi donte të mbyste veten për të marrë pikë, u lumtë, shpresoj ta tregojnë edhe në ndeshje të tjera këtë dëshirë e këtë ego, nuk kam asgjë me rivalin tonë për vendin e katërt, Luftëtarin. Nuk kam asnjë koment tjetër, thjesht më duket e çuditshme që të vendosen gjyqtarë nga Memaliaj e Tepelena në këtë ndeshje.

Ku është problemi, kur flasim për këta arbitra?

Duhet të jenë të kujdesshëm ata që i përzgjedhin, sepse në mentalitetin tonë e kemi paragjykimin të ngulitur. Ne nuk jemi mësimore për të mësuar dorën. Duhet kujdes, sidomos tani në ndeshjet e skuadrave që kanë ende objektiva. Unë them atë që mendoj, them atë që më duket e vërtetë. Ka pasur dy raste të dyshimta për 11-metërsh, mjafton të shihni pamjet, duke nisur që në fillim me një bërryl ndaj Çinarit. Pati edhe shumë vonesa të lojës, por nuk dua ta teproj me justifikime.