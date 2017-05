Cungu: Pas Skënderbeut fola në aspektin sportiv, nuk pranoj baltë ndaj meje dhe Vllaznisë

Gaspër Marku

I gjendur në qendër të vëmendjes së opinionit sportiv shqiptar, por më së shumti atij shkodran, pas asaj që ndodhi në fund të ndeshjes me Skënderbeun në Korçë, me atë ndryshim të papritur të rezultatit në shtesë, tekniku Armando Cungu ka folur dhe ka sqaruar sërish situatën për mediet lokale në qytetin verior. Ai ka folur për ndeshjen në fushë, çështjen mbrojtësit Cicmil dhe portierit Agoviç, si dhe për ndeshjen e radhës me Luftëtarin, që luhet nesër në stadiumin “Loro Boriçi”. Trajneri i Vllaznisë thekson se dy lojtarët malazezë nuk i do në ekip deri në fund të kampionatit, që do të thotë se ata e kanë mbyllur aventurën e tyre në Shkodër, edhe pse jo ende zyrtarisht.

SKËNDERBEU – Për atë çfarë ndodhi në Korçë, trajneri shkodran është shprehur: “Eshtë për të ardhur keq, me thënë të drejtën, pasi ekipi zhvilloi një lojë shumë të mirë. Arriti të shënonte 3 gola, që nuk janë pak, pasi nuk kishte ndodhur gjatë gjithë sezonit që Vllaznia të shënonte kaq gola ndaj pretendentëve për titull. Loja e djemve ishte shumë e mirë dhe të paktën pika duhej marrë. Ishim në avantazh 2-3 deri në minutën e 90-të dhe të shkërmoqesh në atë mënyrë, kur duhet mbajtur rezultati… Humbja në fakt ishte vështirë, jo vetëm për mua, por edhe për drejtuesit e klubit, të cilët ishin prezentë, apo edhe për djemtë. Është kollaj të flasësh pas ndeshjes dhe të japësh komente të ndryshme. Mundohem të rri larg kamerave, por nuk mund të rri edhe unë pa u infektuar prej këtyre gjërave. Vetëm të shikoje djemtë në dhomat e zhveshjes, me lot në sy dhe nervozë. E përjetuan keq humbjen, ishte e vështirë t’i qetësonim. Futbollin është i tillë, ka situata më të vështira, madje edhe në arenën ndërkombëtare. Ka edhe finale të Ligës së Kampioneve, që nga 3-0 shkojnë 3-3, siç ka ndodhur në Milan-Liverpul. Megjithatë, mënyra si sillen individë të caktuar, nuk më lë shije të mirë. Dua të them se nuk ka seriozitet në aspektin profesional. Nuk duhet të keqkuptohem. Thuajse e kishim fitoren në dorë dhe na iku nga duart në atë mënyrë, ndaj çdo njeri besoj do të ndjehej i zhgënjyer dhe i nervozuar. Kam qenë shumë i qartë në deklaratat e mia. Nuk kam akuzuar asnjë njeri, sepse të akuzosh duhet të kesh fakte. Thjesht kam folur si trajner, si profesionist, që një individ i caktuar, në rastin konkret lojtari Cicmil, nuk ka qenë serioz gjatë ndeshjes. Nuk është momenti i parë, sepse këtë gjë e ka demonstruar edhe në stërvitje, të paktën me mua, sikurse edhe në ndeshje të caktuara të kampionatit”

VENDIMI – I pyetur direkt për të ardhmen e Cicmilit, por edhe të portierit Agoviç, trajneri Cungu sqaroi se ai e ka marrë vendimin e tij: “Kam të njëjtin qëndrim, brenda kompetencave të mia si trajner. Janë drejtuesit e klubit, të cilët mund të marrin vendimin përfundimtar. Do të diskutohet ajo që është në kompetencat e mia. Të dy malazezët nuk do të jenë pjesë e 18-shes, kaq të paktën e kam në dorë ta bëj. Zgjedhjet teknike i bëj unë, sikurse marr përgjegjësitë në këtë rast. Pjesa tjetër do të diskutohet me drejtuesit”, – theksoi Cungu.

“Mungesat më detyruan ta aktivizoj Cicmilin”

Trajneri Cungu është pyetur pse e aktivizoi Cicmilin, kur nuk kishte besim tek ai. “Kam dëgjuar shumë komente. Pse e futa, kur nuk kam besim në seriozitetin e tij? U mundova edhe atë ditë ta sqaroj. Në radhë të parë besoj në njerëz, nuk jam hetues, as prokuror dhe as polic, që të ndjek njerëzit nga pas për të ditur çfarë bëjnë në jetën e përditshme. Fakti që e kemi marrë edhe këtë sezon, kemi besuar të gjithë tek ai. Nëse e mbani mend, në javët e para është trumbetuar me të madhe si blerja më e mirë e Vllaznisë. Menduam se gjetëm një çift të mirë në mbrojtje, bashkë me Bicajn. Ashtu ishte vërtet, por gradualisht gjërat ndryshuan dhe në momente të caktuara Cicmil nuk ka qenë serioz. E ingranova në stërvitje dhe në ndeshje, për shkak të mungesës së Pjeshkës dhe Gurishtës, siç bërë edhe me Mulemon. Isha i detyruar ta aktivizoja edhe atë. Pra, kanë qenë lëvizje të detyruara, duke ditur si duhej të luaja kundër Skënderbeut. Kush e njeh futbollin dhe e ka parë rreshtimin e Vllaznisë, nuk ka pasur një rreshtim të zakonshëm, por një tjetër. Desha të krijoja një rrjetë përpara portës sonë, për të mos i lënë hapësira kundërshtarit, që ka nivel dhe kualitet. Mjafton të përmend Salihin, që nëse i jep një mundësi, të dënon. Një goleador, sikurse Latifi dhe të tjerë. Për këtë mendova një mënyrë loje tjetër, duke pasur parasysh mungesat. Nuk kam pasur asnjë alternativë në mbrojtje në sto. Nga ata që kisha në nxehje, asnjëri nuk mund ta bënte rolin e Cicmilit në qendër të mbrojtjes. Edhe në krahë, nëse do të kisha të gatshëm lojtarë të tjerë, as Mulemo nuk do të luante. Ai u mundua të bënte më të mirën, kurse Cicmil, për mendimin tim, nuk ka treguar seriozitet”, – ka sqaruar tekniku shkodran.

Sulmet, Cungu garanton se është i pastër

“Nuk është e ndershme, nuk është etike, nuk është shkodrane, nëse mund të them kështu, për personat që hedhin vetëm helm kundër Vllaznisë. Ju garantoj me përgjegjësinë më të madhe, me sinqeritetin më të madh, çdo qytetari të Shkodrës, se Armando Cungu nuk është bërë kurrë pjesë e një dallavereje si sportist, si trajner, kudo që kam qenë. Edhe sot, në rrugët e Shkodrës, edhe pse zhgënjimi është i madh për mënyrën si e humbëm ndeshjen, falënderimet nuk kanë munguar, jo vetëm karshi meje, por edhe karshi ekipit. Njerëzit na njohin dhe kanë besim, kurse ata pak që tentojnë të hedhin helm dhe të përbaltin emrin tim dhe të Vllaznisë, nuk mund ta bëjnë kurrë këtë gjë. Dhe po garantoj se nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asnjë problem nga Armando Cungu. Nuk ka ardhur ndonjëherë urdhër dhe as do të vijë kurrë. Nuk bëhem pjesë e asnjë urdhri, i kujtdo qoftë. Ju garantoj për këtë gjë edhe nga drejtuesit. Atë ditë jemi futur të luajmë futboll të pastër, kush të ishte më i zoti dhe, nga mënyra si erdhi loja, ishte gjynah të mos merrnim trepikëshin. Kjo është edhe keqardhja ime më e madhe, për pjesë e tjera nuk mbaj përgjegjësi, nuk jam hetues, nuk jam gjykatës. Jam trajner, fut në lojë ata që e meritojnë, këtë gjë e kam bërë dhe do ta bëj gjithë jetën time.”