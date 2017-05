Cungu: Na akuzuan e baltosën, skuadra po e vuan

Duke folur në Supersport pas barazimit 2-2 ndaj Luftëtarit, trajneri i Vllaznisë Armando Cungu ka shpjeguar pse skuadra e tij po vuan. Dëmtime e mungesa, por mbi të gjitha thashethemet dhe akuzat janë ato që kanë prishur qetësinë e skuadrës shkodrane.

“Kishim mungesa, kishim lojtarë të dëmtuar në fushën e lojës, në pjesën e dytë sakrifikuam edhe Gocajn, edhe pse ishte i pamundur të merrte pjesë në ndeshje. Por ky ishte kontingjenti, duke lëvizur lojtarë u munduam të bëjmë diçka. Mendoj se më shumë ishte ngërç psikologjik i ekipit se për turpin e atyre që kanë tentuar të baltosin Vllazninë, të hedhin helm mbi Vllazninë e drejtues, apo mbi mua, e ndjen edhe ekipi.

“Për ndeshjen me Korçën, i shërbyen kundërshtarit tonë, mund të ketë qenë edhe ky qëllimi, nuk e di. Por u bëj thirrje, unë i shoh njerëzit në sy, dua t’i shoh të gjithë, duhet të lajnë gojën mirë kur tentojnë të përmendin emrin e Armando Cungut, kushdo qoftë, për pazarllëqe, maskarallëqe të futbollit shqiptar nëse ka.

” As unë dhe as ndonjë drejtues i Vllaznisë nuk ka dhënë urdhër dhe nuk do të japë asnjë urdhër. Superliga shqiptare ka nderin që ka një ekip qytetar ku nuk ka as presion, as fjalë, as dhunë, asgjë, ku ka një stadium të mrekullueshëm, një qytet të mrekullueshëm ku vjen e luhet futboll rehat. Sikurse edhe sportistët kanë një luks të madh, pasi luajnë pa presionin e klubit, por që tensioni vjen nga jashtë”.

“Cicmil? Kanë tjetërsuar fjalët e mia, e kam thënë dhe vazhdoj ta përsërit, ishte papërgjegjshmëri dhe joseriozitet i një individi dhe vazhdoj ta them prapë para kamerave tuaja. Nuk e kam thënë unë gabime njerëzore, siç e kam parë në gazetë. Unë një fjalë e nxjerr prej gojës dhe i rri besnik.

“Opinioni mund të mendojë gjithçka, unë flas si profesionist e trajner dhe nuk mund të dal jashtë kornizës time. Kam thënë ka qenë papërgjegjshmëri në këtë ndeshje dhe jo vetëm në këtë ndeshje, dhe mungesë serioziteti. Ma thoni nëse gjeni një lojtar që shkakton dy penallti, del edhe me karton të kuq. Unë nuk jam i vogël, jam 44 vjeç, kam parë futboll që katër vjeç, nuk kam arritur të shoh kështu lojtarësh. Akuzat? Janë gjëra që mund të ndodhin, por ky sportist ka krijuar ndeshje të tilla, kartonë të tillë ndeshje pas ndeshjeje. Nuk e kam akuzuar se nuk mundem të akuzoj askënd. Jam dakord se në këtë tallava shqiptare gjithçka shitet e gjithçka blihet. Se kur luhet futboll ndershëm në këtë vend, unë nuk e di. Po të dëgjojmë fjalët e njerëzve çdo ekip nuk luan futboll, luan nëpër tavolina etj, etj.”.