Cungu: Më vjen keq për Tiranën, nuk e prisja kurrë një ndeshje të tillë

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu pas ndeshjes ka takuar Mirel Josën, duke shkuar në dhomat e zhveshjes së Tiranës e duke folur gjatë me të. Trajneri shkodran ka shpjeguar në mikrofonin e Supersportit arsyen: “Unë jam një person që mundohem të respektoj vlerat. Tirana është një vlerë shumë e madhe në futbollin shqiptar. Nuk e mendoja kurrë se do të përballesha me Tiranën në kushte të tilla. Nuk e nderon askënd rënia e Tiranës apo Vllaznisë, është një fatkeqësi. Sporti i tillë është, të përball me situata të tilla. Nuk e prisja kurrë, e përsërit, por ja që ndodhi.

“Vllaznia dhe ndeshja kundër Tiranës? Ajo që na ka ndodhur ne kohët e fundit nuk i ka ndodhur ndonjë ekipi në botë. Sot luajtëm me skuadër të arnuar. Për arsye të ndryshme, që i dini, nga dëmtimet e arsye të tjera, shumë lojtarë nuk i kishim. Kishim vetëm Mulemon, i cili ka pasur probleme fizike pa fund që kur ka ardhur te Vllaznia. E futëm me probleme fizike, ashtu si disa lojtarë të tjerë, përndryshe i bie të futeshim vetë ne drejtuesit, sepse nuk mund të hidhja në fushë lojtarë nga të rinjtë, që nuk i përballojnë dot ndeshje të tilla. DëL Bshironim të ushtronim presion konstant për ta mbajtur Tiranën sa më larg zonës, sepse nuk mund të luanim 90 minuta në mbrojtje. E nisëm mirë, krijuam lojë e raste, por më pas presioni u shtua shumë. Tani është e lehtë të flasim, por skuadra ka qenë nën presion të tmerrshëm, e kanë ndierë shumë këtë ndeshje e këtë situatë ku ishim. Bëmë ndërrime, edhe sepse disa lojtarë nuk ishin në formë fizike e kanë luajtur me injeksione. Djemtë dhanë gjithçka, tifozët më emocionuan si kurrë ndonjëherë. Na kanë përkrahur shumë, i madh i vogël, burra, gra e fëmijë. Ka qenë momenti më i vështirë i jetës sime pas ndarjes nga jeta të nënës sime, ndaj i falënderoj të gjithë.

“Tani dua pak qetësi dhe do të dal më vonë me një deklaratë të plotë. Vllaznia ka qenë shumë më e mirë në çdo drejtim në krahasim me vitet e fundit, shkuam me lojërat tona deri në garën për vendin e katërt. Dy ndeshje e para të fazës së katërt shkëlqyem, ndërsa që në Vlorë e tutje diçka ndryshoi në ekip dhe rënia ishte konstante. Nuk ka ndodhur asgjë në Vlorë, por ka ndodhur diçka në ekp në ditët përpara asaj sfide. Ka persona që janë tallur me fanellën e Vllaznisë dhe nuk do t’ua fal kurrë. Nuk e kam me një e dy persona, nuk e kam thjesht me Cicmilin dhe Agoviçin, por janë edhe persona të tjerë që janë tallur me Vllazninë, kur kapëm 39 pikët filluan të mos luanin në maksimum, por shtynin kohën, zbaviteshin në fushë.

“E ardhmja e Vllaznisë? Nuk është e thjeshtë që dikush ta marrë Vllazninë e të investojë nga xhepi i vet. Bashkia ka bërë maksimumin, aq i ka mundësitë. Emergjente është kalimi në duart e një biznesi të fortë, por nuk është e lehtë. Vllaznia ka mbërritur deri këtu pa aleatë, kemi pasur presion të jashtëzakonshëm, aq sa ndaj ikëm në Ulqin për t’u izoluar e kemi hequr edhe telefonat.

“Për ata që raportojnë e pretendojnë se Vllaznia e Tirana kanë vendosur premio 200 mijë euro kundër Laçit e Flamurtarit, duhet t’u vijë turp, sepse Vllaznia nuk ka një lek për vete, jo më për të vendosur premio!”.