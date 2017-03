Cungu lë pas Skënderbeun, në Gjirokastër ndalohet humbja

Gaspër MARKU

Java ka nisur me analizën e ndeshjes me Skënderbeun te Vllaznia. Nga sa bëhet e ditur, tekniku Armando Cungu ka folur gjatë për këtë ndeshje, por edhe për atë me Luftëtarin në transfertë. Sa i përket ndeshjes së fundit të luajtur në “Loro Boriçi”, janë vënë në dukje disa probleme, kryesisht në lidhje me mbajtjen e topit nën kontroll, në mënyrë që t’i hapet rruga lojës me një ritëm më të shpejtë. Gjithashtu, është kërkuar më tepër nga të rinjtë, të cilëve iu dha mundësia të aktivizohen në pjesën e dytë.

DËMTIMET – Sikurse penalizimet nga kartonët, vazhdojnë të jenë një problem më vete për skuadrën kuqeblu edhe dëmtimet. “Për këtë arsye duhet një kontigjent shumë i plotë në një ekip, pasi duhet të llogarisësh dëmtimet, duhet të llogarisësh edhe kartonët”, – është shprehur tekniku Cungu për këtë problem, pas ndeshjes me Skënderbeun. “Mos të harrojmë se është Cicmil, një lojtar i rëndësishëm për ne, i cili është prej kohësh i dëmtuar dhe nuk besoj se mund të jetë i gatshëm për pjesën e mbetur të sezonit. Marku edhe Vecaj, në ndeshjen me Skënderbeun, janë futur në lojë me dy ditë stërvitje, pas një periudhe dyjavore të dëmtuar. Pra, gjendja e tyre nuk ka qenë optimale, sikurse kemi edhe lojtarë të tjerë si Kapaklia apo Mulemo, i cili edhe ai pati një problem në ndeshjen me Teutën për Kupë. Kështu, duhet thënë se janë shumë dëmtime, sikurse edhe kartonët që kanë penalizuar disa lojtarë”, – vijoi Cungu, duke pohuar se skuadra e tij nuk ka kohën dhe luksin për të humbur lojtarë rrugës. Edhe për ndeshjen e ardhshme, që konsiderohet shumë e rëndësishme për Vllazninë, kuqeblutë kanë shqetësime të kësaj natyre.

LUFTËTARI – Për trajnerin Cungu, ballafaqimi me Luftëtarin konsiderohet shumë i vështirë, por jo i pakalueshëm. “Një ndeshje e vështirë, pasi Luftëtari ka një ekip shumë simpatik, që lufton fort. Në shtëpinë e tij është i vetmi ekip, ndoshta me Kukësin apo edhe me Partizanin, që, mesa di unë, nuk ka asnjë humbje. Shpresojmë ta thyejmë tabunë ne. Të gjitha mundësitë i kemi, pasi është një ndeshje e hapur, që i ka të tre rezultatet brenda. Patjetër që do të shkojmë për të bërë futbollin tonë dhe për të marrë pikë”, – është shprehur Cungu. I pyetur, nëse barazimi me Laçin e ka vënë nën presion më tepër kundërshtarin e radhës, tekniku shkodran përgjigjet: “Mund të jetë presion, sikurse mund të jetë edhe diçka pozitive për kundërshtarin, një karikim maksimal për të. Kështu që për ne pak rëndësi ka si është kundërshtari, i karikuar maksimalisht apo nën presion. E rëndësishme është të jemi të qetë dhe të dimë si ta përballojmë kundërshtarin në fushën e tij”.

KALENDARI – Pas sfidës me gjirokastritët, kalendari do të vijojë të jetë shumë i vështirë për shkodranët. “Nuk ka kalendar të lehtë, për mendimin tim. Si ndeshjet brenda dhe ato jashtë, janë të gjitha të vështira, ndeshje “flakë”, nëse mund të them kështu. Në këtë mënyrë, do të mundohemi të rikuperojmë lojtarët, të cilët janë me dëmtime. Na kthehen edhe tre lojtarë, të cilët i kishim të ndëshkuar me kartonë të verdhë. Besoj se do të shkojmë në Gjirokastër me një ekip më të plotë”, – përfundoi trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu.