Çmenduria e fundit, Reali 46 milionë euro për një “fëmijë”

Quhet Vinisius Zhunior, është 16 vjeç, luan me të rinjtë e Flamengos, ka debutuar në një ndeshje me ekipin e parë, para 10 ditësh ndaj Atletiko Mineiros. Një adoleshent plot ëndrra, si shumë të tjerë? Jo dhe aq, sepse ky sulmues kushton 46 milionë euro! Kjo është shifra që Reali i Madridit i ka paguar zyrtarisht Flamengos, për ta blerë talentin e ri dhe për ta bërë transferimin e dytë më të shtrenjtë në histori nga kampionati brazilian. Rekordin e mban një djalosh tjetër, pak më i njohur, Nejmar, i cili në vitin 2013 u transferua nga Santosi te Barcelona për një shifër që është ende në gjyq për ta sqaruar, por mendohet se ka shkuar te 86 milionë eurot.

Vinisius krahasohet pikërisht me Nejmarin dhe e kërkonte edhe Barcelona. Pikërisht kjo duhet të ketë detyruar Realin të zbrazë xhepat, pasi ende i djeg historia e Nejmarit, që ishte pranë kalimit në Madrid. Në Spanjë “El Clasico” është edhe ky: një fitore në merkato vlen sa një në fushë.

Vinisius firmosi një kontratë të re me Flamengon javën e shkuar, duke e çuar marrëveshjen deri në vitin 2019 dhe duke e rritur klauzolën e prishjes së saj nga 30 në 46 milionë euro. Tani Reali e ka blerë, por klubi madrilen ka sqaruar se do ta marrë djaloshin e artë në korrik të vitit 2019. “Një prej talenteve më të ndritshëm në botën e futbollit, një sulmues teknik dhe i shpejtë, i aftë të kalojë lojtarët me lehtësi dhe me nuhatje të mirë për golin”, shkruan Reali në faqen e vet në internet për talentin e sapoblerë.

