Cikalleshi refuzon… Rusinë!

Sokol Cikalleshi i thotë “jo” Rusisë. Sulmuesi i kombëtares do të vazhdojë të veshë fanellën e Istanbul Bashakshehirit, të paktën deri në fund të sezonit. Oferta që kishte ardhur nga kampionati rus ishte e rëndësishme dhe në tavolinë ishin gati 400 mijë euro në sezon për kavajasin, por ai ka refuzuar dhe ka preferuar që të qëndrojë në Tuqi, aty ku do të luajë “kartat e tij” dhe të provojë të bindë trajnerin Avçi që t’i japë mundësitë që meriton. Përpara se të mbyllej 2016, Cikalleshi, në intervistën e dhënë për “Sport Ekspres”, do të deklaronte se nuk kishte ndër mend që të lëvizte nga Stambolli, pasi ndihej mirë dhe ishte ambientuar. Edhe pse gjatë kësaj kohe ka pasur kontakte me Balajn dhe Roshin, për të marrë informata për ligën ruse, megjithatë, në fund ka refuzuar. Cikalleshi ka kontratë me Bashakshehirin deri në 30 qershor 2019, teksa përfiton rreth 600 mijë euro në sezon. Ndërkohë, Istanbuli pagoi rreth 1,8 mln euro për të siguruar kartonin e tij.

Sezoni – Këtë sezon, Cikalleshi është duke hasur mjaft vështirësi në kampionat, pasi është aktivizuar vetëm 64 minuta, pra dy ndeshje, ndërsa sezonin e shkuar luajti plot 27 të tilla. Sa i përket Kupës së Turqisë, sulmuesi kavajas ka zbritur në fushë për katër ndeshje duke shënuar edhe tre gola të rëndësishëm. Ai ishte në fushë edhe në testin e fundit, miqësoren ndaj skuadrës së Kukësit.