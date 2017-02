Cikalleshi në qytetin e duhanit dhe vajit, “për faj të Adebajorit!”

Në ditën e fundit të merkatos, sulmuesi i Kombëtares huazohet për pesë muaj tek Akisari. Për “Sport Ekspres” ai zbulon arsyet që e çuan te ky vendim. “Bisedova dhe me De Biazin”

Nga Anton Cicani

Transferimi i Emanuel Adebajorit te Istambul Bashakshehiri ishte drita jeshile që për të hapësirat do të ishin akoma më të pamundura… Kështu, Sokol Cikalleshi, vendosi të ndryshonte ambient dhe skuadër, edhe pse jo përfundimisht. Thirrja e Akisar Beledije Spor është pranuar nga futbollisti shqiptar, i cili duke ditur se përgjatë muajit shkurt duhet të tregojë vlerat, në mënyrë që të rigrumbullohet në kombëtare, ka bërë zgjedhjen e duhur. Të paktën, kështu shpreson vetë sulmuesi, që këtë sezon ka gjetur hapësira vetëm në Kupë, duke shkëlqyer, ndër të tjera.

Kalimi te Akisar, surprizë, apo po mendoheshe prej ditësh?

Me thënë të drejtën, kam pasur oferta këtë janar, si nga Turqia, ashtu edhe nga Europa e Arabia Saudite. Realisht nuk kisha në plan të largohesha, por në momentin që në ekip erdhi Emanuel Adebajor, e mendova seriozisht largimin, për të luajtur, sepse për një futbollist është shumë e rëndësishme.

E sheh si hap pas, apo thjesht ke nevojë për minuta dhe më mirë kështu?

Vij në një klub të rëndësishëm, ndër më korrektët dhe të organizuarit në Superligën turke, ndaj uroj të jetë një ogur i mirë edhe për kthimin tim në kombëtare. Të luash në Superligën turke, me çdo ekip aty, nuk është një hap pas, është thjesht zgjedhje e momentit, me shpresën për të dhënë më të mirën dhe për të gjetur hapësirë.

Afrimi i Adebajorit të bindi te largohesh?

Siç e thashë, fillova të shqyrtoj ofertat kur mësova për marrëveshjen me Adebajorin dhe zgjodha Akisarin edhe për faktin se dëshiroj të qëndroj në tregun turk. Problemi është që unë dëshiroja të luaja rregullisht, por tani me Adebajorin në skuadër jo vetëm unë, por edhe sulmuesit e tjerë të skuadrës, ndiheshin në vështirësi. Ai vjen te Bashakshehiri si superstar dhe natyrisht do të jetë titullar, sepse është me të vërtetë lojtar shumë i madh, gjithashtu me pagë shumë të rëndësishme.

Ikën në huazim, tregon që klubi beson te ty. Beson se do kthehesh, apo je i zhgënjyer?

Bashakshehiri më ka dhënë në huazim 6-mujor dhe nuk dëshironte të më shiste, sepse ka besim tek unë.

Akisar ka sulmin më të dobët në Turqi. E ndjen presionin, pasi je shpresa e tyre e madhe?

Unë zgjodha këtë rrugë të re, Akisar më ka marrë si sulmues kryesor dhe e konsideroj një sfidë personale, edhe pse e di që kam presion mbi vete. Erdha te Akisari vetëm me synimin që të luaj dhe të shënoj sa më shumë, kjo është prioritet për çdo sulmues.

Për kombëtaren është lajm i mirë, ke biseduar edhe me De Biazin për këtë kalim?

Sigurisht, kam biseduar edhe me De Biazin dhe ai dëshironte që unë të gjeja një ekip ku të luaja. Tani varet gjithçka nga performanca ime, jam gati dhe që këtë javë do të jem në dispozicion, për sa minuta ta mendojë trajneri. Jam shumë i etur dhe dua të shënoj sa më shumë, thjesht dua të luaj tani.

Deri në mars që luan Kombëtarja, shpreson te gjesh minutat dhe ndonjë gol tjetër që të duhen për t’u rikthyer kuqezi?

Natyrisht, shpresoj shumë që të jem sërish pjesë e kombëtares në mars ndaj Italisë dhe e kam të qartë se duhet ta nis sa më fort, duke u stërvitur shumë mirë dhe duke dhënë maksimumin në çdo ndeshje, me shpresën se do të shënoj sa më shumë.

Supozim: Si do ndihesh nëse Akisar-Bashakshehir do jetë vendimtare për titull për Bashakshehirin?

Do të ishte diçka e veçantë dhe shumë e çuditshme për mua, por nuk e di sa do të verifikohet kjo situatë. Gjithsesi, unë do të bëj më të mirën për ekipin ku jam, Akisarin, sepse është edhe një detyrim moral ndaj këtij klubi, duhet të bëj maksimumin për sa kohë jam këtu.

Në qytetin e duhanit dhe vajit

Akisar Beledije Gençlik ve Spor, i njohur ndryshe si Akisar Beledijespor, është një klub me seli në qytetin e Akisarit, që do të thotë në turqisht, “Kështjella e bardhë” dhe i njohur sidomos për prodhimin e duhanit dhe vajit të ullirit. Skuadra e Akisarit, në fakt, deri përpara pesë vjetësh, luante në ligën e dytë turke, ndaj edhe vetëm në sezonin 2011-2012 arriti që të ngjitej në Super Ligën turke.

Eshtë themeluar në vitin 1970 dhe ndeshjet brenda fushës i luan në stadiumin “Manisa 19 Mayis Stadium”, që e ndan bashkë me Manisaspor, skuadër e ligës së dytë turke. Ngjyrat e ekipit janë jeshil dhe jeshil.